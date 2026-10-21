香港動漫節逼爆　港漫攤位卻冷清得心酸　名家揭生存痛點引AI求生

今年香港動漫電玩節（ACGHK）現場人山人海，上萬名粉絲蜂擁而至，搶著跟角色扮演者（Cosplayer）合照、爆買周邊商品。然而狂熱的人潮背後，展場角落約莫三十位本地漫畫家的攤位前卻門可羅雀，呈現極具反差的冷清對比。



港漫市場暴跌九成！展場兩極化折射產業陣痛

港漫鼎盛時期曾經創下年產五千萬冊的輝煌紀錄，如今專賣店寥寥無幾。漫畫店業者Dicky Lam表示，以前漫畫市場隨隨便便都能賣出幾萬甚至十萬冊，現在幾千冊就已經非常了不起，香港漫畫市場整體縮小了將近九成。

港漫鼎盛時期曾經創下年產五千萬冊的輝煌紀錄，如今專賣店寥寥無幾。（YouTube@tvbsfocus影片截圖）

點圖看香港業者如何看待港漫市場的變化：

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耗時半年僅賣三千冊 國際獲獎漫畫家痛定思痛引進科技

市場榮景不再，新一代創作者依然在逆風中堅持。香港漫畫家曹志豪最近憑藉作品《人生重來》（The Life After Life）榮獲日本國際漫畫賞銅獎，看似風光，背後卻付出了驚人代價。當時動用三名全職人員外加五名外包助手，前後耗費足足半年，最終只賣出三千冊。為了大幅降低前期溝通成本與時間損耗，他開始導入AI工具協助前期資料蒐集，並在正式繪圖前利用AI測試角色服裝配色。

重繪痛點獲得解方 曹志豪：AI是輔助但絕不取代原創筆觸

談到過去的創作瓶頸，曹志豪表示，以前繪製完線條時未必能察覺到視覺上的違和感，等同事費心完成背景並上色後，才驚覺整體完全不搭。這時只能請同事重做、自己重新起稿繪製，白白浪費雙方寶貴的時間。雖然預估AI能省下一成製作時間，但他明確強調，絕不會直接在最終成品使用AI生成的圖像。他提到，把原圖交給AI要求更換服裝時，產出的圖像或許輪廓有些相似，但筆觸與風格根本不對，看起來像兩個活在不同世界的人。面對科技挑戰，他認為藝術創作具有獨一無二的本質，個人畫風絕對無法被AI完全複製。

今年香港動漫電玩節（ACGHK）於7月24日至28日於會展舉行。現場人山人海，上萬名粉絲蜂擁而至，搶著跟角色扮演者（Cosplayer）合照、爆買周邊商品。（湯致遠攝）

突破傳統紙本限制 業界喊話：掌握科技升級全能導演

單靠加快繪圖速度無法解決讀者流失的根本難題，AI真正的轉型價值可能在於跨界整合。香港動漫畫聯會（HKCAF）副會長溫紹倫表示，漫畫家可以先創作漫畫作品，再利用AI技術轉化為動畫，甚至進一步打造出AI CG劇集。他認為漫畫家未來必須熟練掌握AI發展，一旦做到這一步就能實現職涯升級，不再只是單純的漫畫家，更具備成為整部作品導演的潛力。

版權法規留白待解 熱情與技術交織下的港漫新出路

科技帶來效率的同時，也衍生出版權歸屬等法規風險。專家提醒，目前法律體系對AI生成的作品規範尚未健全，保護人類原創精神依然是核心關鍵。AI固然能夠提升產出效率，但光靠技術無法自動重現港漫當年的黃金時代。如何在AI浪潮席捲下靠著熱愛的漫畫維生，成了新時代創作者最艱鉅的生存課題。

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