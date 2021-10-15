司徒衛鏞 溫紹倫 曹志豪：一代文青看什麼漫畫長大｜大南街84號

在每個年代都有不同的人迷上不同的公仔書，愛上不同的漫畫人物，像美國就有無數家傳戶曉的動漫英雄人物，由漫畫捧到現在的動漫英雄片竟成為主流，如果荷里活拿走了這批動漫英雄，相信世界的電影市場會就此倒冧。很多人由童年已迷上漫畫人物，就此一生一世天長地久。幾十年前中國學生周報的主編陸離愛上《花生漫畫》，從此不遺餘力 hard sell 花生，着實影響了一代的文青浪漫情懷，相信到今天她仍海枯石爛此情不渝。

文：司徒衛鏞 ｜ 原題：你是否看公仔書長大？



我生長於大家庭，兒時沒甚麼玩具甚至可說沒有童年，而公仔書確陪伴着我成長，幾歲開始懂的不是文字，而是畫公仔，從沒接受過基礎的美術訓練，更別說任何的藝術培養，我不過是無緣無故懂畫公仔，也可說是塗鴉。上小學，所有的課本練習部都被我密麻麻畫滿公仔，那時腦袋尚未發育，手痕畫公仔只是手到拿來，沒甚麼意識，但家母常為此而大動肝火，因我為畫公仔而荒廢了學業。但我意想不到畫公仔這技能竟帶我行出第一步，不但早早投稿賺稿費，還令我可以很早就離家自立，走出自己的路，記得那年我還不過在讀 Form 3，已能自供自學，自出自入還生活得不錯。

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那年代，我最早接觸的是《漫畫世界》、《財叔》和《老夫子》。當年社會上的媒體很少，連無線電視都未開台，看漫畫是緊貼生活趕上潮流的事，《漫畫世界》是一班50年代在港發展的漫畫前輩合創出來的刊物，後來更變成《漫畫日報》，我最早的伯樂是李凌瀚和畫財叔的許冠文，他們是最早接納我投稿的前輩，後來畫《老夫子》成名的老王澤更邀三位年輕朋友包括我齊出版《老夫子黐線漫畫》，成為當時的暢銷刊物，這本書令我收到大量從各地湧來的讀者信，滿足了我的豆芽虛榮夢，至今我仍藏着一箱讀者信留念。

本地漫畫很快由一格變四格再變六格，更發展成短篇變長篇，這種變化很易令人看出癮，腦袋也跟着轉，像《黐線漫畫》那種破格畫法，與主流漫畫大相徑庭，當年確有點黐線，完全天馬行空，是無厘頭文化的始祖，比周星馳起碼早十多年。除了本地漫畫，影響我更深的是美日漫畫，除了美式傳統漫畫，更迷上了經典MAD，喜歡那種幽默和睿智，辛辣抵死到舀心舀肺。很多美、日的漫畫都成為我的必然讀物，甚至當時頗冷門的比利時漫畫《丁丁歷險記 Tin Tin》，都是心頭好，往往令我眼界大開。

我喜愛的日本漫畫家很多，隨着鐵金剛007的出現，日式劇畫大行其道，有段時間我迷上望月三起也和齋藤隆夫（さいとう たかお）的作品，他們以拍電影的手法製作劇畫，之後深遠地影響整個畫壇的趨勢。日本動漫千變萬化，能成為世界的動漫王國絕非僥倖，由宮崎駿的世界，到《你的名字。》新海誠到今天《鬼滅之刃》吾峠呼世晴（Koyoharu Gotōge），都是不斷突破不斷創高潮，成為不可小覷的創意工業。

這區區彈丸之地，曾出過大量的廣東歌叫香港流行曲，全球華人社會都懂得唱，曾出現過一種港產片叫香港電影，揚名世界，連導演昆頓·塔倫天奴（Quentin Tarantino）都說是狂迷，所以才能拍出部《標殺令 Kill Bill》。當然，也有一種漫畫叫香港漫畫，由最初的單格演變到動漫的大製作，港漫深受日漫影響，製作上吸取了精細分工的製作流程，但畫風帶強烈本土味道，就像港產片，都充斥着江湖廝殺，恩怨情仇，題材頗為單一。

近年港漫在感覺上好像已步入黃昏，有如一潭死水，港漫世界是否需要一個大轉身去迎合時代的換變？新海誠原本是做廣告，他以一個新角度去講故事，用拍廣告的手法去拍攝，所以影象能一新耳目。當英雄片以為走到未路，基斯杜化·路蘭 (Christopher Nolan) 以非英雄的角度去講英雄故事，所以他成功。同樣，拍了無數集的占士邦，終於由一個殺人機器變回個有血有肉的人，由冷酷無情變得沉鬱深情，這樣更貼近今時今日對英雄形象的要求。Daniel Craig演繹的占士邦，跟以往有很大區別，故事有更多的人性，幾集一脈相承，為這英雄人物劃上完美的句號，這世界沒有改變鐵金剛，而是占士邦因時代而轉變了。

（本文轉載自作者10月14日Facebook帖文。原題〈奧運的設計〉。本文不代表藝文格物立場）

動漫流行文化分享會——

作者簡介｜司徒衛鏞，專業商業設計及形象顧問、資深多媒體創作人；廣告片導演及監製，曾應聘在海外各地攝製廣告，屢獲外國專業奬項；電影美術指導，曾獲香港電影最佳美術指導金像獎。



後記：本周六（16號）下午有個小型的「動漫流行文化分享會」在大南街舉行。分享會以趣味性及文化探討為本，希望引發話題交流，提升大眾對動漫的興趣和關注。由於內容豊富，可能連一個話題已不夠時間暢談，所以首次會較簡潔先講些重點，此次可視為引子，日後視乎反應再專題深入探討。當天主要分享內容：1/ 本地漫畫演變成流行文化的開始；2/ 動漫的開始發展及日漫的影響；3/ 街頭塗鴉次文化成重要藝術作品；4/ 動漫文化的未來。這次並非嚴肅的學術討論，但會以較輕鬆角度去探索深度，志在拋磚引玉。分享會邀請2位資深的動漫人溫紹倫及曹志豪來與我暢談。

