揚威國際　本港創作人蘇頌文　獲「日本國際漫畫獎」銀獎

本地漫畫家兼插畫家蘇頌文（Pen So）的作品《回憶見》，在日本外務省主辦的第十六屆「日本國際漫畫獎」獲得銀獎。能在眾多參賽作品中脫穎而出，實在可喜可賀。Pen So表示除了開心，更形容是「超現實」。



Pen So獲獎作品《回憶見》（受訪者提供）

再三確認才信獲獎

今屆漫畫獎有來自世界各地77個國家及地區，總共503部作品參賽，為歷屆最多。Pen So早在上星期已被通知獲獎，但他卻表示：「起初收到電話以為是詐騙，因我這次是經港漫動力去參賽，即使是得獎，也應該先通知他們吧。」但Pen So當時問港漫動力，他們卻沒有收到相關通知，令他連得獎也覺存疑。後來收到電郵證實才真的相信，昨日（21日）正式在社交平台宣布得獎。

首次參加海外比賽

Pen So曾獲漫畫新星大賽冠軍、金閱獎、優秀出版獎等本地比賽獎，今次首次參加海外賽事就獲獎，他坦言：「之前見到前輩們獲獎已非常高興，而一直都希望自己的漫畫可拎到國際漫畫奬，特別是在日本這個漫畫王國上得獎，對我來說絕對是一個肯定。」今年真的實現了，可算是夢想成真。

《回憶見》是突破

獨愛黑白色調的Pen So，畫的內容都圍繞着香港本土情懷。《回憶見》是一個關於香港景物的故事，一書兩冊，一冊是畫集，另一冊是書中女主角的素描本子，在Pen So出過的作品來說是突破，他亦希望大家透過畫集及素描本子，同時以第一及第三身去感受《回憶見》。

想藉着自己的作品提醒大家，懷舊是好，但在這個年代，不可因為經濟差，對前景迷惘而放棄向前看。正正是當下的我們現在要有生產力、創作力，年輕一輩在未來的日子才可學習。 蘇頌文Pen So

由本土至世界

Pen So的作品，曾有法國出版社與他接洽討論合作，但當時的編輯覺得他的作品太地道，不夠國際化，難令海外讀者有所共鳴，Pen So因而對自己的創作有所猶豫，令他反思，是否為了衝出國際而放棄香港元素？後來比利時一個關於「圍牆」的主題畫展，看中了他其中的作品《九龍城寨》，覺得有趣、特別。他高興表示：「本以為外國人未必懂得欣賞，沒想到他們對於香港的密集房屋及文化咁大興趣。」對Pen So來說絕對是打了強心針，決定繼續「畫出香港」。至今年年尾獲得「日本國際漫畫獎」銀獎，實實在在揚威海外。