推理遊戲｜荷里活片場聖誕謀殺案　你能從5名疑犯中找出兇手嗎？

【邏輯IQ題．偵探推理】荷里活片場原本一片平靜安詳，直到——砰！——爆炸的可不只是電影。（以下內容節錄自《每天破一起謀殺案系列：聖誕謀殺案：26道推理謎題等你破解，犀利的你永遠直指真相》。）



午夜三世邀請邏輯客前往荷里活（好萊塢）參觀他的新片拍攝現場，他說：

我邀請你有三個原因：第一，可以幫電影宣傳；第二，提升片場安全；第三——有人被殺了，我需要你破案。

然而，當邏輯客抵達時，讓他最不滿的不是命案，而是這部電影本身——他們居然已經在拍一部關於聖誕老人被綁架的電影。

原來午夜電影已經取得了小說家歐布斯迪安手稿的改編權，又買下了黑客布萊斯頓的劇本（主要是為了片名），然後再加上一個「改編自時事」的劇情——這種組合讓製片人看到鈔票，卻讓其他人一頭霧水。

這不僅因為時機過早而令人反感，更因為這電影看起來實在很糟。

大多數背景只是巨大的綠幕牆，連聖誕老人的鬍子都要用特效生成（因為傳奇的賽維爾頓拒絕留鬍子）。事實上，這部電影糟到讓演員們迫不及待想退出。至少有一位真的「退出了」。不過爆炸的不只是他的演藝生涯，還有一枚炸彈。

嫌疑犯、案發現場、可能兇器等圖片線索：

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嫌疑犯：

1. 犯罪女王焦糖：雖然多數人認為小說家歐布斯迪安才是犯罪小說女王，但其實曾經有三位，而焦糖是唯一仍然在世的另一位。5呎2吋高／左撇子／棕色眼珠／棕髮／金牛座；

2. 黑客布萊斯頓：製片把編劇帶來現場，以便在需要時忽略他的建議。6呎高／右撇子／棕色眼珠／禿頭／射手座（人馬座）；

3. 聖誕夫人：如果她真的是聖誕老人的妻子，那她為什麼會在荷里活，為一部關於他失蹤的動作片擔任顧問？她不應該去找他，或至少哀悼嗎？5呎4吋高／左撇子／棕色眼珠／白髮／摩羯座（山羊座）；

4. 傳奇的賽維爾頓：黃金時代的知名演員，如今已步入黃金歲月。說真的，也許叫「傳奇的『哥』爾頓」更貼切。6呎4吋高／右撇子／藍色眼珠／銀髮／獅子座；

5. 午夜三世：他對電影有敏銳直覺，總能判斷哪部會大賣，或是哪部需要找人背鍋。5呎8吋高／左撇子／棕色眼珠／棕髮／天秤座。



案發現場：

1. 水塔（戶外／裝飾氛圍）：他們把水排乾了，以免冬天結冰。開玩笑的，這裡可是洛杉磯（而且水塔裡本來就沒水）；

2. 北極街景片場（戶外／忙碌氛圍）：片場某條街被布置成聖誕老人的村莊；

3. 綠幕片場（室內／極簡氛圍）：他們花了兩百萬美元製作綠幕，只為了用電腦生成特效做出一個普通室內場景；

4. 後製灣（室內／封閉氛圍）：可惜，它並非一片平靜的水域，只有一堆電腦而已；

5. 水塔餐廳（室內／飢餓氛圍）：毫無疑問，是這片場裡最好的餐廳之一。



可能兇器：

1. 權威獎座（中等重量／金屬製）：這部電影最不可能得到的獎；

2. C型燈架（很重／金屬製）：被這東西敲到頭，你可就站不穩了；

3. 致命劇本（中等重量／紙製）：劇本本身很爛，但可以拿來勒人；

4. 聖誕企鵝（很輕／毛線製）：與監視你的精靈相反，這傢伙會向聖誕老人報告你有多乖。不管事實為何；

5. 真正的炸彈（很重／金屬與炸藥製）：不像電影中的炸藥，是真的會爆炸。



（提示：綠幕前有一份致命的劇本。）

他們最喜歡的聖誕電影：

1.《第二十九街的巧合》

2.《聖誕殺戮》（拍攝中）

3.《這樣的人生還可以》

4.《極地人》

5.《富人偷走的聖誕節》



線索與證據：

●一名右撇子身處極簡氛圍。

●某個室內有一件很輕的兇器。

●後製灣有一件金屬製（部分或全部）的兇器。

●持有真正炸彈的人喜歡《這樣的人生還可以》。

●喜歡《富人偷走的聖誕節》的人不在餐廳。

●犯罪女王焦糖喜歡《第二十九街的巧合》。

●黑客布萊斯頓最喜歡正在拍的那部電影。

●午夜三世花大錢買了一座權威獎座，還一直向別人炫耀。

●在水塔的人不喜歡目前正在拍攝的電影。

●持有致命劇本的人是射手座。

●北極街景片場有一座獎座。

●後製灣沒有炸彈。

●聖誕夫人持有聖誕企鵝。

●這不是午夜電影第一次遇到炸彈，但是是最近的一次。



推理用表格（大是文化授權使用）

問題：

兇手？兇器？案發地點？兇手喜歡的電影？

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答案揭曉：

兇手是傳奇的賽維爾頓，在水塔，用真正的炸彈殺死的！他最喜歡的聖誕電影是《這樣的人生還可以》！ 邏輯客

「這就是為什麼我不適合在推理作品裡當兇手——任何懂電影的觀眾都知道，我不會接這種角色，除非我演兇手時，能在最後發表長篇獨白。」

「但你現在不在電影裡，」邏輯客說：「你在電影裡是演聖誕老人，不是兇手。聖誕老人不會殺人！」

「喔，那你顯然還沒看最新版本的劇本。而且你說什麼『聖誕老人不會殺人』？你該不會真的相信他存在吧？」

邏輯客並不確定自己相信什麼。但他知道一件事——如果聖誕老人真的存在，那他絕對不是殺人兇手。不過傳奇的賽維爾頓是。於是，他把他的名字從名單上劃掉。

完整答案：

1. 犯罪女王焦糖／C型燈架／後製灣／《第二十九街的巧合》

2. 黑客布萊斯頓／致命劇本／綠幕片場／《聖誕殺戮》

3. 聖誕夫人／聖誕企鵝／水塔餐廳／《極地人》

4. 傳奇的賽維爾頓／真正的炸彈／水塔／《這樣的人生還可以》

5. 午夜三世／權威獎座／北極街景片場／《富人偷走的聖誕節》



《每天破一起謀殺案系列：聖誕謀殺案：26道推理謎題等你破解，犀利的你永遠直指真相》書本封面（大是文化授權使用）

書名：每天破一起謀殺案系列：聖誕謀殺案：26道推理謎題等你破解，犀利的你永遠直指真相



作者簡介：G.T.卡柏（G. T. Karber），畢業於阿肯色州大學，同時獲取數學和英國文學學位，後於南加州大學電影藝術學院獲得美術碩士學位。作為荷里活神祕學會祕書長，他監製了三十餘部在洛杉磯地區上映的沉浸式偵探電影。



譯者簡介：張庭嘉，畢業於台北教育大學。



【本文獲「大是文化」授權轉載。】