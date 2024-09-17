畫線IQ題｜同一格只能經過1次　你能否從「1」開始走完全部格子？

你研究過蝸牛的世界嗎？它爬行有夠慢的，或許牠的世界也和你不同。



這裡有一隻正在爬行的蝸牛，假設牠從1號格子出發，只允許爬向與牠橫向或縱向相鄰的格子中，現在牠想把整個格子都爬一遍，其中一些格子已經標好了牠第幾步爬到該格子中，你能把牠其餘幾步都用數字標出來嗎？

你能把蝸牛的爬行路線找出來嗎？（趣味數學題提供）

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快說出你的答案吧，下面小編為大家揭曉數字推理蝸牛爬行的軌跡。（想好答案前別偷看！）

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答案如圖：

蝸牛的爬行路線答案（趣味數學題提供）

爬行的蝸牛，即使很小，即使很慢，卻也在成長，也在前進。

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【本文獲「趣味數學題」授權轉載，微信公眾號：gh_7f951099708f】