畫線IQ題｜同一格只能經過1次 你能否從「1」開始走完全部格子？
撰文：趣味數學題
出版：更新：
你研究過蝸牛的世界嗎？它爬行有夠慢的，或許牠的世界也和你不同。
這裡有一隻正在爬行的蝸牛，假設牠從1號格子出發，只允許爬向與牠橫向或縱向相鄰的格子中，現在牠想把整個格子都爬一遍，其中一些格子已經標好了牠第幾步爬到該格子中，你能把牠其餘幾步都用數字標出來嗎？
【延伸閱讀】幼稚園Emoji猜四字成語難倒父母 睇睇你又答到幾多題？
點圖放大挑戰：
+20
快說出你的答案吧，下面小編為大家揭曉數字推理蝸牛爬行的軌跡。（想好答案前別偷看！）
↓↓↓↓↓答案在下方↓↓↓↓↓
↓↓↓↓答案在下方↓↓↓↓
↓↓↓答案在下方↓↓↓
↓↓答案在下方↓↓
↓答案在下方↓
答案如圖：
爬行的蝸牛，即使很小，即使很慢，卻也在成長，也在前進。
【延伸閱讀】數學IQ題．天才級｜你能否只移動1個數字 而令圖中的算式成立？
點圖放大開始挑戰（答案在最後）：
+26
【更多IQ題】考眼力IQ題集｜每題限時15秒 你能看出圖中的螞蟻能逃出迷宮嗎？（點圖放大瀏覽）：
點圖放大開始挑戰：
+14
數學IQ題｜A繩比B繩長1倍 各剪走6cm後A比B長2倍 AB本來幾長？數字IQ題｜圖中個「？」應該填啲乜？搵到邏輯關係答案超簡單數字IQ題｜你能否「畫3條直線」 令每部分數字總和都等於60？【圖片IQ題】問號處應該有幾多隻羊？看似簡單卻有唔少人大意答錯填空格數學IQ題｜如何將1至9填入圖中空格 令所有算式都成立？
【本文獲「趣味數學題」授權轉載，微信公眾號：gh_7f951099708f】