老翁疑中風跌倒！年老妻跑出走廊求救　男鄰居穿褲叫人一齊扶獲讚

遠親不如近鄰，危急關頭更見鄰里情！近日有網民在Threads分享暖心經歷，指在家吃飯期間，突然聽到隔壁婆婆在走廊高聲呼救，原來其丈夫準備如廁時跌倒，無力自行站起。此時，一名年逾60歲、被街坊稱為「高佬」的退休男鄰居立即應聲幫忙，甚至急得說出一句「得！我過去！不過你等我着返條褲先」，由於對話內容有一定聲量，所以樓主聽得非常清楚，於是開門了解是否需要幫手。



「高佬」見到樓主，立即把他拉入救援行列，表示「啱啦！一齊啦！我1個人未必夠力」，入屋後已經見到伯伯沒有穿褲倒地，伯伯疑似中風，面部一側疑似出現抽搐，額頭附近撞瘀，地上亦有一攤不明液體。樓主和「高佬」分站左右將老翁扶起，坐在坐廁如廁，再幫他穿褲入房坐下。



樓主立即通知老婦報案，「高佬」臨走前提醒老婦「有事要報警呀！唔好等！」，行了數步再回頭表示「有咩事就拍我門啦」，繼而輕拍樓主膊頭微笑，樓主點頭回應，事後得知老翁第2次中風，目前在醫院留醫。



阿伯懷疑中風跌倒。（《破・地獄》劇照）

樓主慨嘆「我哋呢幾戶都住咗35年以上」，平日見面都不會聊天，「最多點下頭」，想不到「高佬」平日粗聲粗氣，「內裡咁熱心，真心祝福佢」。帖文引來許多網民留言：

「好人好事！提議老人家裝平安鐘」



「守望相助，好warm，希望伯伯冇事，大家平安健康」



「希望位鄰居伯伯冇事，救得切係可以康復得返㗎，亦祝你同高佬好人一生平安」



「你哋好熱心，好有人情味，識咗30幾年都唔想見到大家有事，幫到就幫，遠親不如近鄰呀」



年老妻子無力將丈夫扶起。（《桃姐》劇照）

衞生署長者健康服務亦提醒，長者跌倒後應先保持鎮定，檢視身體有否受傷。即使沒有明顯外傷，如出現嚴重痛楚或無法正常活動，仍可能涉及骨折，應盡快求醫。假如長者跌倒後神志不清、撞傷頭部或出現疑似中風徵狀，旁人應立即致電999召喚救護車，盡量避免讓傷者站立、步行或自行如廁，並按照救護人員指示處理。

除了跌倒受傷，長者突然失去平衡亦可能是中風警號。醫院管理局2026年3月發表文章指出，2025年公立醫院接獲逾1.9萬宗中風相關個案。中風可造成嚴重殘障，患者每分鐘可能有多達200萬個腦細胞死亡，因此愈早獲得治療，愈有機會減少後遺症。

樓主和「高佬」合力扶人，樓主直言想不到「高佬」平日粗聲粗氣，「內裡咁熱心，真心祝福佢」。（《白日青春》劇照）

醫管局與香港中風基金等機構聯合推廣「談、笑、用、兵」中風急救口訣：

1. 談：代表語言表達出現困難，如說話含糊或語無倫次



2. 笑：代表面部表情不對稱，如笑起來面歪



3. 用：代表身體某側無力或麻木，如手臂或腿腳感覺異常或無力



4. 兵：代表發現上述症狀時，應立即尋求醫療援助(救兵)，因為時間對於中風患者來說至關重要



假如長者跌倒後神志不清、撞傷頭部或出現疑似中風徵狀，旁人應立即致電999召喚救護車。（《破・地獄》劇照）

根據衞生署長者健康服務數據，2023年接受統計的35,000多名65歲以上社區長者中，15.7%曾於過去1年至少跌倒1次，而曾跌倒者約9.8%出現骨折。衞生署建議，長者家居應保持通道暢通、地面乾爽，浴室安裝防滑設施及扶手，並確保晚間有足夠照明，減少夜間如廁時發生意外。此外，應按身體狀況使用合適助行器具，如行動不便或缺乏家人長時間照顧，可考慮安裝平安鐘，以便緊急時求助。

（Threads@ttttime_machine）