特朗普自比耶穌AI圖被鬧爆　保守派支持者狠批「褻瀆神明」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月13日在Truth Social發布一張自己化身耶穌的人工智能生成的照片，引發保守派各界人士強烈抨擊。



根據英國廣播公司（BBC）報道，特朗普在猛烈抨擊教宗良十四世（Pope Leo XIV）對伊朗戰爭和移民政策的評價後分享了該圖片，特朗普此前稱教宗「打擊犯罪方面軟弱無力，外交政策糟糕透頂」並批評教皇染指政治。

圖片顯示特朗普身穿白色長袍，一隻發光的手放在一名病人的額頭上。特朗普辯解稱這張圖片描繪的是他作為一名醫生站在一名紅十字會工作人員旁邊，但隨後在4月14日刪除有關推文。

特朗普4月14日在Truth Social平台發布自比耶穌的人工智能生成圖像。（@realdonaldtrump via Truth social）

霍士新聞主持人兼保守派評論員蓋恩斯（Riley Gaines）表示「無法理解」。《每日電訊報》撰稿人巴沙姆（Megan Basham）則稱該貼文是「褻瀆神明」。

對特朗普攻擊教宗的譴責聲浪進一步擴大：包括意大利極右翼副總理、特朗普的長期擁護者薩爾維尼（Matteo Salvini）在內的各派意大利政界人士都表示，攻擊教宗既無益也不明智。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）也譴責了特朗普的「侮辱」，稱將耶穌基督描繪成政治虛榮的工具「對任何自由人來說都是不可接受的」，是對耶穌的「褻瀆」。