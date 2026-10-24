信母親代儲結婚基金！女生每月付錢　10年後揭至少$24萬積蓄清零

每月將辛苦賺來的薪金交給母親保管，原以為10年後能夠取回一筆結婚基金，豈料到頭來竟是一場空！本港1名女生在Threads發文表示，自22歲踏入社會工作起，便按照母親建議，每月交出2,000元至3,000元，由對方代為儲蓄，母親聲稱「話幫我儲起，將來結婚用」。樓主10年來沒有查問存款，「因為我覺得嗰個係我阿媽」，而她絕對信任母親。



直到今年9月，樓主考慮轉換強積金安排，順便詢問母親儲蓄總額，母親竟表示「其實冇儲到」，不但直言「啲錢都用咗喺屋企，細佬嘅學費、屋企嘅維修、有一年我爸入院費用」，而且認為樓主「反正住屋企，又唔使畀家用，啲錢就當補貼」。樓主形容當時聽完「坐喺度，好耐冇出聲」，驚悉「我媽幫我儲咗10年嘅錢…發現嗰筆錢根本唔存在」。



母親直言「啲錢都用咗喺屋企」，包括弟弟學費及樓主父親入院的費用。（《淪落人》劇照）

損失10年的積蓄固然令人心痛，但同樣難以接受的，或許是樓主一直深信的承諾原來從未兌現。按照每月最少付2,000元、持續120個月計算，10年間至少涉及24萬元，由於樓主曾增加每月交款金額，實際總數會更高。

帖文引來許多網民討論：

「好失望啊，寧願一開始就話係當家用，如果係我真係會勁嬲，你脾氣好好」



「2,000蚊係勁少，但佢一開始話同你儲，10年後先同你講冇儲到好有問題」



「雖然原則上佢當初承諾係儲，令你失望失落，但另一方面住屋企、唔使畀家用，每月先畀2,000幾，都好抵，正式畀家用、搬出去住，可能銀包仲痛」



母親透露「細佬嘅學費」都是來自樓主付出的錢。（《哪一天我們會紅》劇照）

但亦有人質疑事件的真確性，加上樓主自稱目前29歲，又表示自22歲起工作並持續交錢長達10年，以此計算目前應是32歲，在年齡計算上明顯出現破綻與矛盾，網民遂提醒大家要小心﹐「唔使咁認真啦各位，騙徒嚟」。

母親認為樓主「反正住屋企，又唔使畀家用，啲錢就當補貼」。（《破・地獄》劇照）

雖然有網民對事件存疑，但母親擅自花光子女的積蓄是否犯法，關鍵在於原本協議。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第2條及第9條，任何人如不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，循公訴程序定罪後，最高可處監禁10年。其中第6(3)條亦規定，倘若一方接收他人財產，並有義務按照指定方式保管或處理，相關財產在法律上仍可能被視為屬於交付者。

樓主形容當時聽完「坐喺度，好耐冇出聲」，驚悉「我媽幫我儲咗10年嘅錢…發現嗰筆錢根本唔存在」。（《破・地獄》劇照）

換言之，若母親明確答應代女兒儲蓄，卻未經同意擅自挪用款項，便可能涉及法律問題。不過，是否構成刑事罪行，仍須視乎雙方協議內容、款項實際性質、母親當時認知及相關證據。若有證據顯示，有人從一開始已無意替對方儲蓄，卻故意以虛假承諾令對方交出金錢，亦可能涉及《盜竊罪條例》第16A條欺詐罪，最高可判監禁14年。

（Threads@stephanie.nieeee）