同居包房租被當傭人　女友還列家規「大便要全裸」　網民逆風狂賀

一名男網友在Dcard發文抱怨，原本好心邀請女友搬來同居，還主動負擔房租、水電費，沒想到女友入住後，不僅不願分擔家事，還訂下一堆生活規矩，甚至要求他上大號時「全身脫光」，讓他壓力大到崩潰直呼：「當初的好心，變到最後是在找自己麻煩。」



原PO以「情侶沒事真的不要同居」為題發文表示，兩人原本各自在外租屋，由於女友經常到他家過夜，他為了幫女友省錢，便提議一起住，所有房租、水電費都由自己負擔。

沒想到，同居生活卻成了噩夢。原PO抱怨，女友搬進來後，家中的規矩幾乎都由她決定，還不願意做家事。對方稱不打掃是因為男友打掃得比較乾淨，不倒垃圾是怕髒，至於洗衣服、曬衣服，則因為擔心陽台有蟲，乾脆全部不做。

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更讓他傻眼的是，女友自稱有潔癖，卻不准他買馬桶刷，理由是覺得刷子很髒，不想在浴室看到，寧可使用馬桶清潔錠，即使馬桶上的髒污、尿垢無法清乾淨也不在意。

最誇張的是，女友要求他不論什麼季節，在家上大號都必須「全身脫光」，以免衣物碰到馬桶，上完廁所除了擦拭，還得用蓮蓬頭沖洗。原PO無奈表示，即使女友不在家，也會特地詢問他當天有沒有上大號、是否按照規定進行，讓他壓力相當大。

貼文曝光後，不少網友認為，同居反而讓原PO提早看清雙方的生活習慣，紛紛留言：

「不是耶，你這是勸先同居吧」

「不是常有網友說婚前發現，都一律當作喜事嗎？」

「恭喜，露餡了，慶幸早發現，不然未來（婚後）生活就長這樣」

「就是因為這樣才要婚前同居吧」



不過，也有人認為原PO自己也有責任，直言「同居前完全沒討論好共識，交往那麼久溝通還有問題，表示之前完全沒有在溝通，你都是照單全收」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】