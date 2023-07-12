租屋同居10年　台女被分手後驚覺男友是業主　網友：已構成欺詐！

情侶之間一起合租房子同居已成常態，在《Dcard》上有一名女網友怒控，與男友以結婚為前提交往20年，共同協議不買房而是租屋，不料繳了10年房租後，被男方無預警提分手，還威脅她搬出房子，之後才驚覺房東就是男友，讓她無奈的問「我是幫別人免費繳貸款，繳完被踢掉了嗎？」引起熱議。



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不買房決議租房 房租AA制

原PO提到她以前就很想買房，無奈男友不接受，理由是即使租一輩子房子，也都比買一棟房還便宜，對此，原PO就妥協接受租房，而在找房過程，男友馬上就決定好要這間，並對其他物件都強力否決，原PO則認為裝潢跟屋況都頗新，加上房租要2萬8千台幣（折合約7千港幣），就能擁有三房兩廳一衛，就決定房租採AA制，水電則由男方繳，這樣入住了。

基本上房租都是原PO給錢，男友再幫她轉帳給房東，理由是因他比較常遇到房東，所以房租的事情他處理就好，加上當初租賃契約也在男友那，男友表示契約上房東就說好，要他拿去房東的公司或約在外面地點給錢，並強調房東就是在乎房客隱私，所以不會沒事就來，讓原PO認為既然有人會幫忙處理，就沒多加在意。

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女方想退租 男友堅決不肯

就這樣一租10年，這十年間只見過一次房東，不過修繕都要叫很久才叫得來，更誇張是東西壞掉都是廠商修的，最近才有房東的LINE可聯繫，向房東提出此問題，房東只會說因為他有很多棟房子，所以他才會叫外包廠商來修東西，這在租賃界很常見，對此，原PO也不疑有他。

直到交往第十二年，原PO工作要調單位，表示要退租，結果男友卻異常執著不給她搬家，即使原PO保證分隔兩地仍會給足安全感也沒用，男友仍堅持必須合租同居，甚至還向原PO保證，除了通勤他來想辦法外，不管是早起載她上下班還是回家包辦所有家事，他都願意，只求原PO別搬走。

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驚覺「房東就是男友」 網友傻眼：整整20年的騙局

本以為感情升溫穩定會步入婚姻，不料，在交往第二十年，男友卻突然指出原PO有一堆毛病，說她懶惰、小心眼、愛計較，跟她毫無未來，提了分手，不管原PO怎麼跪求、拜託都沒用，男友只會說他們情淡了，最多只能當朋友，並要求原PO必須搬家。

結果，近日原PO莫名其妙在信箱上收到一封來自某年月份的房屋貸款繳交信件，名字是男友，讓她震驚表示：「這是幫別人免費繳貸款，繳完被踢掉了嗎？」貸款金額不多不少剛好就是一萬四台幣（折合約3千5港幣）。

此經歷令眾網友驚呼：「只能認了，還能怎樣，妳也有住不是嗎？」、「男友吃相問題，完全是用騙的耶」、「買房居然還有這一招，太狠了」、「男友只要付頭期款，然後就有人幫他繳房貸20年？」、「竟然浪費二十年在他身上，心疼」、「好想拜託原po去諮詢律師，這真的太過分，看了好替你難過」、「真的好誇張妳完全是繳房貸分母」、「整整20年的騙局」、「看完只能用瞠目結舌來表示我震驚的程度」、「這男的心機也太重」。

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