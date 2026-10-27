連原子彈也震不倒　日本鳥居屹立的秘密　全靠底部千年抗震黑科技

說到日本最具代表性的建築，想必大家的心中都一定會浮現「鳥居」吧，作為日本神道教的傳統建築，鳥居深植在人們的記憶中。



不論是東日本大地震或是原子彈爆炸，鳥居都依然安穩的豎立在原地，也引發了海外群眾的熱議，今天，就讓我們一起解開這個謎團吧。

一本柱鳥居。原本的四座鳥居只有一之鳥居和二之鳥居仍存，其他鳥居都倒塌了。一之鳥居在事件中倖免於難，而二之鳥居因距離爆心較遠，其中一根柱子也被爆風吹得歪斜，只剩下半個笠石（紅框所示）。（維基百科）

鳥居底部的黑科技

鳥居在神道教中有著重要的地位，他們認為人們死後靈魂會變成鳥飛向天空，而鳥居，便是他們飛向神社前的暫時停留處。那麼，為什麼這些鳥居不論經歷何種災害，都仍然會好好地豎立在原地呢？原來，這跟鳥居特殊的建築構造有關。

為了使得鳥居穩定，人們在鳥居的柱子底部放著名為「沓石」的石頭，沓石本身是空心的，鳥居只是插入了沓石的孔洞中並嵌合，由於鳥居本身重量很重，平時並不會出現不穩定的情況。地震發生時，由於沓石與鳥居的柱子並非完全固定，反而分散了地震的受力，面對颱風等力量時，也是利用類似的原理來承受外力，這些傳統的先人防震智慧，便是鳥居能夠穩定不倒的秘訣。

二之鳥居。1962年（昭和37年），一之鳥居因交通事故倒塌，現在只在原地設置了一塊指示牌。目前，二之鳥居是唯一現存的神社鳥居，仍然矗立在神社中。（Facebook＠九州觀光旅行資訊）

為什麼鳥居是朱紅色的？

除了鳥居不會倒外，不知道有沒有人曾經對鳥居的顏色抱持著疑問呢？我們印象中的鳥居，都是鮮豔無比的朱紅色，在神道教中，朱紅色被認為是能對抗邪力的顏色，象徵著生命的躍動，也被認為是能夠防止災厄的顏色，因此，宮殿與神社通常會使用朱紅色作為塗裝，就連神社一部份的鳥居也不例外。

然而，撇除宗教的觀點，鳥居使用朱紅色其實還有其他的原因。日本做為海島國家，不但溼氣重而且多雨，作為木造的鳥居容易因為濕氣而腐爛，而製作朱色的材料正好是能夠防腐的水銀，能夠有效地防止鳥居受潮腐蝕，進一步延長鳥居的壽命。

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分布在日本的色違鳥居

雖然說大部分的鳥居都被漆成了朱紅色，但在廣大的日本之中，也有一些「色違」的鳥居存在，這些鳥居有藍色、粉色、金色，甚至在栃木縣的足利織姬神社境內，就有著七種顏色的鳥居。

這些異色的鳥居，有的是受到神明信仰的影響，有的是當地產業的影響，更有的是為了配合觀光地而漆上不同的顏色。多彩多樣的鳥居種類，為這個神道教的日本傳統建築，賦予了更多有趣的特色與美感。

你喜歡這些鳥居的小知識嗎？

鳥居是日本常見的風景，那不怕任何風災莊嚴聳立的模樣，彷彿象徵著日本人的耐心以及毅力，若是去到日本，不妨搭配這些小知識，從不同的角度一起來體會鳥居的魅力吧！

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