三人合照中間人會早死？5個日本人迷信禁忌 食飽即瞓會變一動物

在日本存在著一些讓人感到有趣或是值得深思的民俗迷信，有些反映著日本人的民族性，有些則反映了日本文化的歷史背景。



就帶大家看看一些千奇百怪的日本迷信，讓大家更加了解日本的民俗文化吧！

1. 吃飽了馬上睡著會變成牛

眾所皆知，牛是一種會反芻的動物，經常吃飽了就會躺下來咀嚼。也因很多人吃飽後馬上躺下來睡覺，就被拿來與牛比較，形容這個人的行為與牛一樣。除此之外，吃飽立刻躺下也可能會引發消化不良及胃酸逆流等狀況，因此這個迷信的背後也帶有讓大家避免潛在的健康隱憂的含意存在。

2. 說謊會被閻王拔掉舌頭

其實說謊會被閻王拔掉舌頭主要是用來教育小孩子們不要說謊的一種迷信。而閻王也如我們熟知的一樣，是人死亡後會對當事人進行審判的存在。而這個迷信的典故有可能是出自佛教經典的《正法念經》、《觀佛三昧經》等經典，據說說謊的人會在地獄被炙熱的鐵鉗拔掉舌，並重複這樣的苦難。

除此之外還有一個大家看日劇與動漫經常聽到的說法是「說謊的人要吞千根針」，這個說法大概流傳在明治～大正年間孩童之間的「打勾勾發誓」遊戲的歌詞，裏面提到「ゆびきりげんまん 嘘ついたら針千本飲ます」（小指勾勾、打勾勾，如果說謊就吞千根針）的內容。

為甚麼要勾小手指這來自於江戶時代吉原遊女的一種儀式，她們會將自己小指的第一關節切下來，交給心愛的男人，以此作為誓約。也因此最後演變成立誓時的手勢。

3. 不要三個人合照，不然中間的人會早死

日本早期有個迷信，就是不要三個人一起拍合照，理由是因為：中間那個人會早死。因此多半會再找幾個人，避免這個不吉利的狀況。這迷信大概源自昭和時代，那時候照片還不普及，而且拍照的時候多半要花上很多的時間，而感到疲憊，因此有著所謂照片會把靈魂奪走的說法。

加上早期對焦技術不好，在正中央的人比較容易被對焦，看起來特別清楚，彷彿只有他的靈魂被奪走一樣而產生的謠言。另外也有種猜測：日本也是習慣拍照時讓長輩在最中間，長輩多半都是比較早去世的人，而有了這樣的說法也說不定。

4. 打雷時要遮住肚臍

相信許多人都聽說過日本有個習俗，那就是雷公會摘掉小孩的肚臍後吃進肚子裏。而其實會出現這樣的迷信，主要是因為雷雨通常會帶來帶來快速降溫，而孩子們要是露著肚子那就很容易著涼。

為了避免孩子們因此生病，因此長輩們就會用雷公會吃肚臍這個說法，來讓孩子們在睡覺或其他時候不要露出肚子。

5. 在手掌上寫三次人字再吞下能緩解緊張

儘管說是迷信，但其實這個動作比較像是所謂的自我暗示。當人在上台或是面對很多人的時候，有些日本人會在手掌上寫三次人字並做出吞下去的動作，據說這可以讓自己產生不會被人嚇倒的心理狀態，從而讓自己保持冷靜。

除此之外，手掌的中心也有一個被稱為「勞宮（ろうきゅう）」的穴道。據說這個穴道與放鬆精神、舒緩緊張有關。也因此在某些說法中，在手掌上寫人字的時候會正好劃過這個穴位，或許也可能因此具有能夠減緩壓力的效果。

日本迷信背後的文化與歷史

不知道大家對於日本一些無厘頭的民俗說法有甚麼樣的看法呢？其實看似無厘頭，但其實背後有時候傳達的是許多前人對生活的告誡，例如日本迷信還有一則是晚上不要剪指甲，否則沒辦法見到父母最後一面，這也是避免古時因為過於昏暗，導致剪到肉等原因形成的告誡，大家又是否有在生活中的某些時候，有確切體會到某些迷信是真的有其原由的呢？

