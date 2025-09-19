埃及法老3000年黃金手鐲離奇失蹤　揭內鬼偷走以3萬元賤賣熔化

埃及內政部近日宣布破獲一宗震驚國際的博物館盜竊案，一件距今約3000年的法老手鐲不幸遭竊，且被以約3萬港元的低價賤賣。



這件珍貴古文物輾轉多次交易，最終竟被送往冶煉廠熔成黃金，令人惋惜。

埃及博物館「3000年金手鐲」，無價之寶遭熔化賤賣。

根據路透社報道，這款手鐲原本由西元前1000年的法老阿蒙尼莫佩（Amenemope）所有，上面嵌有珍貴的青金石珠，象徵着法老的尊貴與權威。手鐲原先存放於實驗室的保險箱中，但於9月9日神秘失蹤，引發埃及官方全面警戒。

為防止文物遭走私，埃及政府第一時間通知各大交通樞紐，包括機場、港口及陸上邊境。然而，案件的破案過程卻揭示了一名修復專家的惡行。他先偷走手鐲，再賣給白銀商人，接著經由珠寶作坊輾轉至冶煉廠，導致手鐲被熔毀成黃金。

埃及內政部表示，疑犯已遭逮捕並沒收犯罪所得，這名修復專家因盜賣手鐲獲利約19萬4000埃及磅（約3萬港元）。如今，這件法老時代流傳至今的珍稀文物已化為黃金，成為埃及文化遺產的不可挽回的損失。

