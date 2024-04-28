擅闖埃及陵墓必須死？科學家破解「法老詛咒」秘密：人為輻射中毒

埃及知名法老「圖坦卡門」（Tutankhamun）自1922年被考古學者發掘以來，詛咒傳說四起，據信多達22名考古及探險家離奇逝世，讓「圖坦卡門」法老蒙上神祕面紗，如今一名科學家聲稱已破解這項相傳甚久的「詛咒說」背後原因。



《每日郵報》報道，古埃及文字威脅，任何驚擾皇家木乃伊遺骸的人都會離奇死亡，死於「醫生無法診斷的疾病」，但科學家費羅斯（Ross Fellowes）表示，死亡背後其實有生物學原因。

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費羅斯近日在《科學探索雜誌》發表名為《法老詛咒：與古埃及陵墓有關的異常死亡新證據》的研究論文，聲稱自己破解所謂的詛咒，之所以有那麼多人喪命，是因為「含有鈾的天然元素和故意放入密封庫內的有毒廢物造成的輻射中毒」，也就是說這座陵墓確實有「詛咒」，但卻是以故意而為的生物學方式，而非一些古埃及學家認為的超自然方式。

而接觸某些物質可能會導致罹患某些癌症，像是1923年率領考古隊打開圖坦卡門法老主墓室和石棺的英國考古學家卡特（Howard Carter）隨後罹患霍奇金淋巴癌，1939年死於心臟病發。

此外，當年與卡特一同進入墓穴的卡納封勛爵（Lord Carnarvon）5個月後死於血液中毒，但他是因為遭受嚴重蚊蟲叮咬，並在刮鬍刀割傷後受到感染。

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其他參與挖掘工作的至少5人都沒有活過50歲，死因也各不相同，包括窒息、中風、糖尿病、心臟衰竭、肺炎和瘧疾等。

費羅斯指出，不只是圖坦卡門陵墓內部有過量的輻射，其他埃及墓穴中也發現「強烈的放射線」。

他進一步說明稱，墓穴遺址中存有高輻射氣體如氡氣（Radon），這大致歸因於母體基岩的自然背景，然而，其含量異常高且局部化，與石灰岩基岩的特徵不一致，極有可能有一些非自然的來源。

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