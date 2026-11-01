廣州屋苑300戶爆窗！交樓僅4年強化玻璃自爆　管理處：已過保養期

廣州從化區屋苑「時代印象」近日爆出嚴重家居安全隱患。屋苑自2022年入伙以來，4年間大量單位的外牆及露台強化玻璃接連離奇自爆碎裂，據業主群組統計，受波及單位累計近300戶。不少家長憂心忡忡，直言家中有幼童，一旦倚靠露台時玻璃突然自爆，恐會釀成墮樓或高空墮物的致命悲劇。



對於居民的憂心，屋苑管理處以「合約保養期已過」及「屬正常自爆率」為由，拒絕免費維修。目前當地住房和城鄉建設局（住建局）已介入排查，並在大廈拉起警戒線，將會協調多方調查事件成因，並會協調商討修繕方案。



廣州從化區高層屋苑「時代印象」近日爆出嚴重家居安全隱患，屋苑有近300單位出現玻璃自爆情況。（網上圖片）

廣州屋苑「時代印象」300戶玻璃離奇自爆

內地媒體《青島新聞網》報道，涉事屋苑是廣州從化區的「時代印象」，於2022年8月起交樓，近期有不少業主反映，家中安裝的強化玻璃在無任何外力撞擊下離奇自爆，其間發出巨響。有居民在業主群組自發統計，全屋苑出現玻璃自爆的單位達300戶，涉及露台趟門、浴室窗戶及客廳外窗等位置。

有居民在業主群組自發統計，全屋苑出現玻璃自爆的單位達300戶，當中有人浴室玻璃爆裂。（網上圖片）

由於該屋苑屬於高層住宅，不少自爆玻璃處於幾十層樓高的當風位置，住戶憂慮玻璃一旦徹底脫落，將化作「高空飛刀」，會傷及樓下行人及車輛，同時威脅屋內居民安全。有家長直言家有幼童，擔心倚靠露台時發生意外；亦有業主無奈表示，為了防範碎屑飛濺，只能自行用膠紙將整幅窗緊緊封住應急。

屋苑屬於高層住宅，不少自爆玻璃處於幾十層樓高的當風位置，住戶憂慮玻璃一旦徹底脫落，將化作「高空飛刀」，會傷及樓下行人及車輛。（網上圖片）

屋苑管理處：行業常見現象且已過質保期

面對數百戶業主的質疑與維修訴求，屋苑管理處負責人表示：強化玻璃本身存在千分之三的自爆率，屬於「行業常見現象」；加上涉事單位已超過合約規定的「保養期」（質量保養期），發展商不再承擔更換費用，業主須自費維修。

屋苑管理處以「合約保養期已過」及「屬正常自爆率」為由，拒絕免費維修。（網上圖片）

大量住戶玻璃爆裂 網民質疑情況不正常

事件在社交平台曝光後隨即引發熱議，大批網民表示「如果只是零星個案，那可以歸咎於損耗，但是1個屋苑，有300多戶都出現類似這樣的情況，是不太正常吧？」、「屋苑約2,800戶，按千分之三來算的話，預期也就10戶左右，現在已經有300戶自爆率也叫常見嗎？」、「會不會是房屋質量問題，沉降變形，導致玻璃受力爆裂」。

目前當地住房和城鄉建設局（住建局）已介入排查並拉起警戒線，將協調多方調查具體爆裂成因，並協調商討修繕方案。（網上圖片）

住建局介入調查 要求全面排查並設警戒線

廣州市從化區住房和城鄉建設局（住建局）隨後作出回應，指出涉事屋苑在落成驗收時，玻璃的品質合格文件及相關驗收資料均齊全。該屋苑至今共有2,790戶業主已收樓，共安裝玻璃8.7萬塊，雖然民間業主自發統計有近300戶爆玻璃，但住建局截至目前排查核實為204塊，其中96塊在2年質保期內，已安排免費更換；有108塊已過質保期，當中95塊已由業主自費維修，另有13塊正待研討後續如何處理。

當局指出，強化玻璃自爆成因十分複雜，涉及原材料成分、溫差變化及安裝應力等多重因素，現階段尚未能正式斷定自爆原因。住建部門已要求屋苑管理公司對整個屋苑展開全面排查，鎖定所有玻璃受損位置並加設現場安全警戒措施，防止碎片墮下傷及無辜；後續亦將牽頭協調發展商、屋苑管理處、檢測機構及業主代表召開多方協商會議，制定具體的修繕及處置方案。



「時代印象」入伙以來，大批住戶的外牆及露台強化玻璃離奇自爆，對家居安全造成極大威脅。（網上圖片）

內地律師：保養期不等於質量免責期

內地《法治日報》引述北京德和衡律師事務所高級合夥人吳學聯意見，指屋苑保養期不等於質量免責期，現時有近300戶出現玻璃自爆，這數字明顯已遠超出正常自然損耗概率，如果檢測出爆玻璃是涉及屋苑的質量問題，即使已過保養期，發展商仍需負上維修責任。

（綜合）