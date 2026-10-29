男子懷疑女友出軌　靠AI開實驗室自製「聽話水」未下手先被捕入獄

大陸浙江杭州一名男子懷疑女友劈腿，竟利用AI工具搜尋製作「聽話水」方法，在家中架設化學實驗室，私自製造含有管制精神藥品成分溶液，企圖將女友迷昏後偷看手機。法院日前依製造毒品罪判處拘役4個月，並處人民幣1000元罰金。



網購化學設備在家開實驗室

據《澎湃新聞》報導，2023年初，孫姓男子透過相親網站認識女子小麗，兩人隨後交往。然而，交往期間，小麗的消費習慣讓當時待業的孫男倍感經濟壓力，加上他懷疑女友同時與其他人交往，雙方矛盾逐漸加深，感情與金錢糾紛交織，衝突不斷。

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面對猜忌與不滿，孫男沒有選擇理性溝通或循法律途徑解決，反而打算利用藥物取得女友手機中的資訊。他聲稱，自己經常觀看科普短影音，因而得知俗稱「聽話水」的γ-羥基丁酸（GHB）。

2024年至2025年6月期間，孫男為了取得製作方法，利用AI工具搜尋相關配方及操作流程，還大量網購專業實驗設備與化學原料，在家中自行搭建實驗室，並依照網絡資訊製作出總重56.62g、含有γ-羥基丁酸的溶液，全部密封存放在家中。

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2026年1月，警方在日常排查中發現可疑線索，進一步追查後將孫男逮捕。辦案人員進入住處時，發現客廳、臥室散落各種化學設備，還有多瓶不明液體及晶體。警方隨即查扣相關物品，經司法鑑定，涉案溶液均檢出γ-羥基丁酸成分。

面對檢察官訊問，孫男坦承知道「聽話水」屬於毒品，卻仍辯稱只是想讓女友昏睡，以便翻看她的手機。

利用AI搜尋「聽話水」配方

檢方認定，孫男私自製造γ-羥基丁酸，已構成製造毒品罪。考量他到案後自願認罪認罰，杭州市拱墅區檢察院依法提出量刑建議。法院於2026年9月判處孫男拘役4個月，並處人民幣1000元罰金，涉案蒸發儀、玻璃器材及化學原料等作案工具也依法沒收。

檢察官提醒，γ-羥基丁酸屬於國家嚴格管制的第一類精神藥品，可能造成意識模糊、失憶及失去自主控制能力，過量甚至可能導致呼吸抑制、昏迷或死亡。民眾切勿擅自製造或使用，也不可將藥物用於控制他人，否則恐面臨刑事責任。

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