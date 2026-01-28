10歲童花30元自製天文望遠鏡　紙皮加網購鏡片　竟能看清月球表面

近日，揭陽一名10歲小學生的「硬核」手工火遍網絡。



他利用網購鏡片和家中廢舊材料，成功自制了一台能清晰觀測月球表面隕石坑的天文望遠鏡。

（微博@羊城晚報）

10歲的小學生 利用網購鏡片和家中廢舊材料自製了一台天文望遠鏡：

視頻中，小創作者將望遠鏡對準夜空，調整焦距後，屏幕上清晰呈現出月球表面的環形山輪廓。這套看似簡陋的裝置，卻成功地將月球的清晰影像拉到眼前。該作品在網絡平台引發熱議，相關視頻點贊量迅速突破百萬次。網友們紛紛表示，被「小孩哥」的硬核手工驚豔到了。更有網友點贊：

「少年強則中國強」

「這種愛琢磨、肯鑽研的勁，值得所有人學習」



手工製作這台望遠鏡的男孩名叫莊銘楊，是揭西縣上砂鎮新東小學三年級學生。據他的母親莊女士介紹，這台望遠鏡是孩子自己製作的，零部件主要取自用家中廢舊材料，比如紙殼卷作鏡筒主體，木棍作簡易支架，瓶蓋充當調焦輪，以棉籤棒（棉花棒）固定鏡片。只有主鏡、副鏡和目鏡是從網上購買，總花費不到30元。莊女士說：

他自己喜歡搗鼓這些，整個製作過程我們沒有指導和干涉，只是遇到不懂的地方會引導他上網查資料摸索。

莊女士坦言，起初也擔心做手工會影響孩子學習，但看到他把課餘時間用在動手製作上，而不是看電視、玩手機，也就選擇了支持：「他從小就對顯微鏡、望遠鏡這類東西感興趣。只要不影響學習，課餘時間做些手工我覺得是好事。」

在母親眼中，莊銘楊是個「善於觀察、想到什麼就會去試試」的孩子。雖然學習方面「還可以更好」，但他在動手實踐上表現出的專注和熱情讓家人感到欣慰。對於未來，莊女士說道：

希望讓他在完成學業之餘，可以做自己喜歡的事。

莊銘楊所在的學校也注意到了這個「小發明家」。揭西縣上砂鎮新東小學校長莊志策透露，學校計劃在新學期開學第一課上，邀請莊銘楊向全校師生分享他的製作心得：「我們希望通過這樣的分享，激發更多學生對科學的興趣。」

通過自制望遠鏡觀察到的月球（羊城晚報）

莊校長介紹，學校從二年級開始開設科學課，莊銘楊在校期間對科學表現出了濃厚的興趣：「他是個細心的學生，在課堂上很安靜，課外則樂觀積極，喜歡動手實踐。」學校將以此為契機，進一步完善豐富科學課程，提升學生綜合素質。

在網絡走紅後，莊銘楊的生活並沒有發生太大變化。他還在繼續改進自己的望遠鏡——覺得紙筒不夠結實，正考慮用更牢固的材料重新制作鏡筒。而他的故事已激勵了許多人，不少網友留言：

「這才是童年該有的樣子」

「熱愛和好奇心是最好的老師」



這個用20多元材料自制望遠鏡的男孩，不僅讓月球的環形山變得觸手可及，也讓人們看到：在課業之外，保留一份對世界的好奇和探索的熱情，是多麼珍貴。

