港鐵大圍站女生經痛冒冷汗頭暈！陌生女施援手獲讚　疑似本尊現身

陌生人的一個善舉，或許足以溫暖他人一整天！本港有女生在在Threads發文，今年10月7日傍晚6時05分在港鐵大圍站月台候車時，突然經痛發作，不但頭暈、冒冷汗，更一度出現視力模糊、看不見東西的情況，幾乎暈倒，她只能「膽粗粗去問後面坐低緊嘅呢位女仔 可唔可以讓俾我坐」，對方二話不說讓座，甚至送水。樓主當時「手震到糖都摵唔到」，女生見狀「幫咗我摵、仲扶埋我去廁所、買定一排新嘅HI-CHEW糖喺廁所等我」，確保樓主獲得照應。



樓主形容該名熱心女生「全程都係好溫柔咁同我講嘢，安撫我」，由於樓主冒冷汗，「手臂濕晒咁滯，佢都冇嫌核突，主動扶住我」。樓主大讚「真係天使呀」、「真係好感激佢，如果呢20幾分鐘冇佢陪我，我應該會暈低咗」，祝願對方「永遠去廁所唔使排隊、去廁所永遠都係乾淨嘅廁所、嚟M唔會M痛」，總之好人有好報，希望對方能看到帖文。



樓主當時「手震到糖都摵唔到」，女生見狀「幫咗我摵、仲扶埋我去廁所、買定一排新嘅HI-CHEW糖喺廁所等我」，確保樓主獲得照應。（Threads@underfujimountain圖片）

這則好人好事帖文引來許多網民激讚：

「祝佢一生平安，你身體健康！」



「你要帶暖包貼在袋，我同你一樣，痛起上來會嘔吐同暈」



「明。M痛真係可大可小，好好彩遇上個好人，希望佢睇到」



「其實香港人好warm，我希望大數據推多啲呢啲post，好人好事，睇得多心情都好啲」



另有女網民留言「It's OK. 我應該做嘅」，當其他網民問她是否該名好心人時，她卻沒有回應。

樓主突然經痛發作，不但頭暈、冒冷汗，更一度出現視力模糊、看不見東西的情況，幾乎暈倒。（AI生成圖片）

女性經期出現腹痛相當常見，但若疼痛嚴重至影響日常活動，就不宜掉以輕心。根據香港衞生署學生健康服務資料，經痛主要與月經期間子宮收縮有關，通常在經期首兩日出現，有時亦會在月經開始前發作，並持續數天。

衞生署建議，經痛時可透過充分休息、保持輕鬆心情，以及使用熱水袋熱敷腹部，幫助減輕痛楚。平日適量運動及注意飲食亦有助維持身體健康；若經痛嚴重，則應諮詢醫護人員，按需要及醫生指示服用止痛藥。

樓主幸得陌生女乘客熱心幫助，樓主衷心感激。（《哪一天我們會紅》劇照）

但樓主提及的冒冷汗、視力異常及幾乎暈倒，情況比較嚴重。根據英國國民保健署（NHS）資料，暈厥前可能出現頭暈、冒汗及視覺變化等徵狀；若骨盆疼痛同時伴隨暈厥感或眩暈，應立即尋求醫療評估。

另外，市民在港鐵車站等公共場所突然感到暈眩，可向港鐵職員或其他在場人士求助；如症狀嚴重或持續，應盡快尋求緊急醫療協助。

這宗好人好事發生在港鐵大圍站。（資料圖片）

（Threads@underfujimountain）