製氧機老化！阿伯為省錢拒換　兒子驚揭輸出「安慰氧」無醫療價值

不少長者習慣省吃儉用，就算物品老舊了都不捨得更換，若將這種「能用就用」的心態放在救命的醫療器材上，隨時釀成嚴重後果！北京1名伯伯患有慢性呼吸系統疾病，長期依賴家中老舊的製氧機作氧療，雖然他每天按時開機吸氧，但血氧飽和度卻遲遲無法回升，甚至頻頻胸悶。其兒子找來專業儀器檢驗，赫然發現製氧機核心零件早已耗損老化，輸出的氧氣濃度遠低於醫學標準，伯伯大半年來吸入的只是毫無治療價值的「安慰氧」，險些延誤救治時機。



家人其後找來專業儀器檢驗，才赫然發現製氧機核心零件早已耗損老化，輸出的氧氣濃度遠低於醫學標準，完全沒有作用。（網上圖片）

按時吸氧指標不升反跌 機器轟鳴被當「正常運作」

內地媒體《大河報》報道有關個案，北京市民陳先生（化名）的爸爸患有慢性呼吸道炎症，醫生叮囑每天必須進行低流量氧氣治療，故家中購置了製氧機，而且已使用多年。該製氧機近年運作時嗡嗡作響，噪音擾人，陳先生曾多次勸爸爸將機器送檢或添置新機，惟陳伯不捨得浪費，堅稱「製氧機仍能出風，運作正常就不要浪費金錢更換」。

陳先生最近帶兒子回家中住，發現他爸爸的製氧機有問題。（網上影片截圖）

然而，近月家人察覺陳伯身體狀況每況愈下，即使每日風雨不改準時吸氧數小時，手指血氧儀測出的血氧飽和度仍持續偏低，陳伯亦頻頻訴說胸悶、氣短不適。

製氧機核心零件老化 出風不等於能產氧

眼見陳伯狀況日差，直至陳先生有天帶同兒子回家，發現製氧機的聲響吵鬧到令兒子睡不着，陳先生遂安排檢測製氧機的運作情況，結果令人震驚不已，原來該台老爺機輸出的氧氣濃度已嚴重衰退，一般醫用級別輸出的純氧量要達90至93%，但該製氧機遠遠未能達到。

陳先生安排檢測製氧機的運作情況，結果令人震驚不已，原來該台老爺機輸出的氧氣濃度已嚴重衰退根本無法達到醫用級別。（網上影片截圖）

報道引述臨床呼吸科專家指出，許多市民存在嚴重錯誤認知，以為「有風吹出就代表有氧」。事實上，家用製氧機依賴機內的「分子篩（Molecular Sieve）」運作，透過物理吸附技術分離空氣中的氮氣與氧氣，但分子篩會隨着環境濕度、開機次數及使用年限逐漸粉化、老化，一旦其壽命耗盡，機器即使全力開動，吹出來的亦只不過是普通室內空氣。



陳伯即使每天風雨不改準時吸氧數小時，手指血氧儀測出的血氧飽和度仍持續偏低，他亦頻頻訴說胸悶、氣短不適。（網上影片截圖）

病人若長期吸入這種濃度不達標的「安慰氧」，不僅無助於改善低氧血症，更可能掩蓋肺功能衰竭、心肺受損等真實病情，一旦引發急性呼吸衰竭，後果不堪設想。內地近年人口老化加劇，製氧機、呼吸機等器械銷量暴增，但社區與家庭普遍缺乏「定期校準檢測」的意識，可能未能獲得機器帶來的好處。

居家醫療器械藏保養缺口 專家呼籲定期檢測

陳先生隨後透過電商平台，緊急為爸爸更換符合醫療標準的低噪音製氧機，並配合定期監測，陳伯的血氧與氣促症狀才逐步回穩，惟此類事件並非孤例，正好揭示出龐大的居家養老器材「保養真空期」危機。

陳先生隨後透過電商平台，緊急為爸爸更換符合醫療標準的低噪音製氧機，並配合定期監測，陳伯的血氧與氣促症狀才逐步回穩。

公營醫療及長者健康護理專家建議，家有需要長期吸氧長者的家庭，切忌抱持「機器用到壞才更換」的錯誤觀念，應注意以下要點：

1.配備測氧儀定期複檢：定期使用便攜式氧濃度測定儀檢查輸出端，或定期送回原廠做效能評估。



2.留意耗材與濾網：進氣過濾棉、濾網需定期清洗或更換，防止灰塵受潮加速分子篩粉化。



3.血氧持續異常須警惕：若患者吸氧後血氧數值依然未如理想，除提防病情變化外，應第一時間懷疑是否機器已出現隱性故障。



愛惜物品是傳統美德，但在救命醫療設備上過度節儉，恐會得不償失。