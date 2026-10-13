紙飲管含永久化學物PFAS增患癌風險！謝展寰：釋出量極低無損健康

【走塑／紙飲管／環保／PFAS】環境及生態局局長謝展寰於10月7日向立法會提交書面答覆，直指紙、竹、膠及玻璃飲管均可能含有「永久化學物」全氟及多氟烷基物質（PFAS），他引述政府新聞公報的官方紀錄強調，「在一般正常使用情況下，這些餐具釋出化學物質的總量極低，遠低於引發健康風險的臨界值，不會對市民健康構成風險」，而政府自2024年起已透過綠色餐具平台，要求供應商提交產品的PFAS含量認可檢測證明。



環境及生態局局長謝展寰於10月7日向立法會提交書面答覆，直指紙、竹、膠及玻璃飲管均可能含有「永久化學物」全氟及多氟烷基物質（PFAS），同時強調釋出量極低無損健康，其言論隨即惹起網民關注。（資料圖片）

謝展寰的言論惹起網民關注，觸動對「走塑」政策的敏感神經，不少人直指紙飲管飲膠水，「紙要用幾多膠水黐埋先可以變飲管？」，形容毒素更不容忽視。

有網民再次翻出一份2023年的比利時學術界報告，當年有大學曾測試當地市面20款紙飲管，發現九成紙飲管樣本都驗出「永久化學物」全氟及多氟烷基物質（PFAS），長期接觸可能會增加患上腎癌、卵巢癌、睪丸癌等多種癌症風險，以及影響胎兒發育。



比利時安特衛普大學（University of Antwerp）環境科學團隊2023年研究顯示，九成紙飲管被驗出含有「永久化學物」全氟及多氟烷基物質（PFAS）。（Unsplash圖片）

研究測試九成紙飲管含PFAS

這份數年來不時引發熱議的研究，來自比利時安特衛普大學（University of Antwerp）環境科學團隊。該團隊於2023年8月在同行評審期刊《Food Additives & Contaminants: Part A》發表論文，研究人員測試了市面39款不同品牌的飲管。

結果極具戲劇性，當中有27款樣本驗出PFAS，按物料劃分，紙飲管20款中有18款檢出PFAS，「中獎率」高達90%，竹製飲管佔80%，膠製佔75%，玻璃為40%。不鏽鋼飲管是唯一零檢出的清泉。飲管樣本最常被檢出的是全氟辛酸（PFOA），這種化學物質自2020年起已被全球多國禁用。



科學界普遍認同，一般人偶然使用紙飲管，單次暴露的健康風險極微，但長期高頻率攝入，有機會致癌。（Unsplash圖片）

PFAS致癌風險有多高？

PFAS是逾千種人工合成化合物的統稱，以防水、防油、耐熱見稱。美國國家毒理學計劃（National Toxicology Program）已將部分PFAS如PFOA列為「可合理預期為人類致癌物」，世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）已於2023年底將PFOA正式升格為第1類致癌物，即確定對人類致癌；而另一常見PFAS化合物PFOS則被歸類為第2B類，即可能對人類致癌。

安特衛普大學的團隊在報告中表明，樣本驗出的PFAS濃度偏低。科學界普遍認同，PFAS的真正威脅在於其難以分解的特性，它會在人體內長期積聚。一般人偶然使用紙飲管，單次暴露的健康風險極微。長期高頻率攝入，才是觸發危機的關鍵。



甘蔗渣漿植物纖維餐具這類常被視為完美環保替代品的產品，被100%驗出有機氟（PFAS的標記物）。（Unsplash圖片）

蔗渣餐具與其他化學物隱患

即棄餐具的化學風險，並非紙飲管獨有。消費者委員會出版的第546期《選擇》月刊內，曾引述國際消費者研究及試驗組織（ICRT）與歐洲消費者組織（BEUC）的聯合測試報告，當時檢測了23款甘蔗渣漿植物纖維餐具，這類常被視為完美環保替代品的產品，竟100%驗出有機氟（PFAS的標記物）。

同一份消委會報告更揭示了紙飲管的其他毒性盲點，在18款紙飲管樣本中，除了11款驗出PFAS，更有6款含有3-MCPD（其中5款超出德國安全標準），7款驗出鋁（3款超標），最令人擔憂的是，有1款樣本驗出初級芳香胺（PAA），部分PAA屬已知的人類致癌物。這些被忽略的化學物質，正悄悄透過日常餐飲進入人體消化系統。

