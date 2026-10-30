挪亞方舟真實存在？船型地貌掃描現「3層人造結構」吻合聖經記載

挪亞方舟（諾亞方舟）真實存在過？土耳其「杜魯皮納爾地層（Durupınar Formation）」地貌傳出全新發現。多年來致力於研究該地貌的團隊透露，經過雷達掃描，他們發現在這處地層下方有一個「與地質構造無關」的不規則洞穴，甚至還找到些許燃燒過的木頭碎片。



挪亞方舟是真的？地底船型遺跡爆「重大進展」

綜合《每日星報（Daily Star）》等外媒報導，一個名為「挪亞方舟掃描（Noah's Ark Scans）」的私人團隊指出，最新研究發現，杜魯皮納爾地層深處存在「空洞」、「走廊」以及木頭碎片。研究團隊堅信，這些木頭碎片很可能就是挪亞方舟經過炭化的殘骸，不過團隊創辦人瓊斯（Andrew Jones）也直言，不排除是牧羊人生火後的餘燼。

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值得一提的是，團隊另外引述了美國資深國防科學家、巴赫塔博士（Dr Khosrow Bakhtar）監督的雷達掃描結果；巴赫塔博士曾強調，土丘內部確實存在類似房間與走廊的結構，而且這些構造與地質無關。

另外研究團隊也聲稱，掃描結果辨識出一層密集的地下結構，並且可分為三個獨立的層帶，與《聖經》中挪亞方舟由三層甲板構成的記載相呼應，並確認該處地形絕非自然形成的地貌，而是人造物體。

過去主流地質學家與考古學家指出，杜魯皮納爾地層是自然侵蝕形成的地貌，而非石化的船隻，值得注意的是，即便地下深處發現木頭，也未必代表方舟確實存在，畢竟該地區已有數千年的居住歷史，木頭可能來自古代聚落、前哨據點，或是由山崩帶來的木材；目前相關樣本的實驗室檢測仍有待進行，這更是關鍵之一，因此「發現挪亞方舟」的說法目前仍未獲得證實。

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