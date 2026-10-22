慈雲山老婦暈倒跌傷頭流血！男護士及時止血施救　女兒公開感謝

香港人情味處處！本港有女生今年10月20日在Facebook群組「慈雲山資訊交流」表示，當日中午大約12時至下午1時期間，母親在慈雲山慈樂邨樂信樓大堂暈倒，頭部流血，「有1位聲稱護士的男士幫我媽媽及時止血」，所以她「想喺呢度感謝幫助我媽媽的好人，感謝你！好人一世平安！」。



樓主表示，母親在慈雲山慈樂邨樂信樓大堂暈倒，頭部流血，「有1位聲稱護士的男士幫我媽媽及時止血」。（AI生成圖片）

雖然帖文未有進一步交代老婦暈倒原因，以及有否送院檢查，但善心港男願意主動伸出援手，對傷者及家屬而言無疑是一份溫暖，引來網民留言大讚：

「好人好事，讚」



「以生命影響生命」



「幫助人嘅護士當然係抵讚！識得感恩多謝別人幫忙嘅人都好抵讚」



事件發生在慈雲山慈樂邨樂信樓。（資料圖片）

根據香港消防處急救指引，直接在傷口施加壓力，是處理一般外出血快速而有效的方法，施救前應先檢查傷口有否異物，如果沒有，可用消毒紗布、敷料或清潔乾布覆蓋傷口，再以手掌或手指持續均勻施壓5至10分鐘。

如果傷口有深入異物，切勿擅自拔除，亦不應直接按壓異物，應在傷口周圍施壓，若懷疑頭骨骨折，同樣應避免直接用力按壓受傷位置。如傷勢嚴重或無法止血，應立即致電999求助。

樓主多謝好心男救母。（《金多寶》劇照）

此外，長者暈倒後跌傷頭部，亦可能同時傷及頸椎，除非現場存在即時危險或必須維持呼吸道暢通，否則不應隨意搬動傷者，應盡快尋求救護人員協助。

另外，醫院管理局指出，頭部受傷可能引致頭皮出血、頭骨骨折、腦震盪，嚴重者甚至出現顱內出血。尤其長者曾經突然暈倒再撞傷頭部，即使外部傷口已經止血，仍應盡快接受醫生評估，查明暈倒原因及有否內傷。

醫管局提醒，輕微頭部受傷者經醫生診治後，即使獲准回家，家人仍須在受傷後首24小時小心觀察，如出現劇烈頭痛等情況，必須立即送院。（資料圖片）

醫管局提醒，輕微頭部受傷者經醫生診治後，即使獲准回家，家人仍須在受傷後首24小時小心觀察。如出現以下情況，必須立即送院：

1. 神志逐漸不清，難以喚醒



2. 出現抽筋或痙攣



3. 劇烈頭痛



4. 多次嘔吐



5. 行為混亂或情緒異常暴躁



6. 家人對傷者情況感到懷疑或憂慮



該名好心男沒有留下任何聯絡方法，所以樓主在網上多謝對方。（AI製圖）

此外，若傷者本身正在服用抗凝血藥物，亦應主動告知醫護人員，以評估頭部受傷後的出血風險。

對長者而言，突然暈倒不一定只是普通跌倒，亦可能涉及心血管疾病、血壓異常或其他健康問題，切勿因傷口表面止血便掉以輕心。

（Facebook群組「慈雲山資訊交流」）