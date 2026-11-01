幸運男彩票放銀包2個月 購物錢不夠才想起 一掃竟中獎100萬美元
撰文：中天新聞網
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太幸運！美國密芝根州（Michigan）懷俄明市1位54歲男子范德盧格（Michael Vander Lugt）買了1張彩券但忘記兌獎，直到日前買飲料結帳時，才在口袋摸到這張彩券，沒想到店員確認他對中100萬美元（約785萬港元）的大獎，讓他十分驚喜。
美媒《UPI》報導，大約2個月前，范德盧格在當地1間商場Big Top Market購買強力球（Powerball）彩券，不過之後他就隨手把彩券放進銀包，沒有再注意過彩券的消息。
後來范德盧格在商店買飲料時，發覺自己身上現金不夠，於是在口袋裡東翻西找，這才想起銀包裡還有1張彩券，他順手將彩券交給店員掃描，想看看是否能換些零錢，接著店員告訴范德盧格得去彩券辦公室才能領獎。
一頭霧水的范德盧格立刻掏出手機查詢中獎號碼，原來他對中當期5個白球獎號，可以拿到100萬美元的獎金，天降之財讓他非常激動又驚喜。
密芝根州彩券公司也表示，范德盧格對中的是8月8日強力球的獎號，分別是05、09、35、54、63，可獲得100萬美元的獎金。范德盧格透露，他計畫用這筆錢還清房貸，剩餘的錢款再拿去投資理財。
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