「中大中醫健康月」免診金　專家：治慢病「預防治療調養」三合一

香港中文大學中醫學院專業顧問 李文鶴博士



現代人常見的高血壓、糖尿病、失眠、甲狀腺問題等慢性病，患者往往需要長期服藥和管理。中醫在慢性病管理上的獨特優勢，正在於它不只看「病」，更看「人」；不只治療，更重預防與調養。在慢性病日益普遍的今天，中醫「預防、治療、調養」三位一體的理念，不只是治病，更是幫助大家改善健康、提升生活質素，達至健康長壽的目標。



若不同疾病具有相同或相關的病機，中醫可透過辨證論治，以一個處方兼顧患者的多種症狀和健康問題，而非單純按不同疾病分別用藥。（GettyImages）

中醫「治未病」思想源自《黃帝內經》，強調「未病先防、已病防變、瘥後防復」。透過中醫體質辨識，民眾可了解自己的體質類型（如氣虛、痰濕、陽虛等），及早調整生活習慣。例如痰濕體質者較容易出現代謝方面的問題，可透過飲食清淡、規律運動來調養；氣虛體質者則需注意作息規律、避免過勞。

透過中醫辨體質 一個處方治療多種症狀

隨着人口老化，出現大量「多病共存」的病人，即一個病人同時患有兩種或以上的慢性病，例如：三高症的病人。中醫在治療這類多病共存的患者時，可從體質及整體病機作調理。若不同疾病具有相同或相關的病機，可透過辨證論治，以一個處方兼顧患者的多種症狀和健康問題，而非單純按不同疾病分別用藥。中醫組方亦可因應病情變化靈活加減，一來可減少因出現耐藥性而要增加藥量，二來是隨着病情改善，盡量減輕患者用藥負擔，而非令用藥愈來愈多和複雜。

治療慢性病中醫不依賴單一手段，除了常用的中藥、針灸、拔罐、天灸、穴位療法、按摩推拿等，還可按情況採用更多元化的綜合療法。（Unsplash圖片）

治療慢性病採多手段 配合食療助恢復

另外，治療慢性病中醫不依賴單一手段，除了常用的中藥、針灸、拔罐、天灸、穴位療法、按摩推拿等，還可按情況採用更多元化的綜合療法。例如睡眠障礙患者可配合足浴、香薰及音樂療法；中風後遺症患者可按情況配合拔罐、藥罐、中藥蒸薰、耳穴貼壓等療法；癌症患者則可按身體情況配合氣功等調養方法。這種個體化、辨證論治的方式，能針對不同證型提供相應的治療和調理。

慢性病治療後，中醫強調「瘥後防復」，透過食療與體質養生幫助患者恢復。例如高血壓患者在均衡飲食的原則下，可按體質適量選用芹菜、苦瓜等食材；糖尿病患者亦可按體質及病情選用葛根、山藥等食材。同時配合中醫傳統運動（如太極、八段錦）改善體質。



慢性病患者可定期進行中醫體質調理；和在註冊中醫師指導下學習基礎食療知識，將養生融入日常生活。

為提升市民對中醫養生及治療慢性病的認識及關注，香港中文大學中醫學院中西醫結合醫務中心將於11月上旬展開為期一個月的「中大中醫健康月」活動，為社區人士提供專業的中醫健康支援。（資料圖片）

中大中醫辦「健康月」活動 提供免內科診金義診

為提升市民對中醫養生及治療慢性病的認識及關注，香港中文大學中醫學院中西醫結合醫務中心將於11月上旬展開為期一個月的「中大中醫健康月」活動，為社區人士提供專業的中醫健康支援。其中，於11月9日至12月9日期間，醫務中心將特別提供免內科診金的中醫義診服務。健康月的其他活動內容亦包括巡迴展覽及健康講座，無論您是關注日常健康，或正與慢性病同行，都歡迎參與，一同探索中醫智慧，邁向更健康的生活。

香港中文大學中醫學院中西醫結合醫務中心

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