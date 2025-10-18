中大中醫「中風復康計劃」　及早接受中西醫協作治療促進康復機會

文：林穎樂＠香港中文大學中醫學院註冊中醫師

中風令人聞之色變，輕者可以基本恢復如常；重者或許有不同程度的口眼歪斜，半身不遂或言語溝通障礙，甚至可以引至死亡。中風對人的健康來說，是一個莫大的威脅；對社會來說，是一個沉重的負擔。其實，中風不是一個新鮮的都巿病。遠在三千多年前，古代的中醫們已經對這個病有認識，亦有相關的治療方法。



中醫用針刺及中藥治療中風患者。（GettyImages）

中醫廣泛地應用針刺治療醫中風

早在三千多年前，《黃帝內經‧靈樞‧刺節真邪論》就指出「大風在身，血脈偏虛，虛者不足，實者有餘...瀉其有餘，補其不足，陰陽平復，用鍼若此，疾於解惑」。這大概是用針刺治療中風最早的論述。時至今日， 針刺已被廣泛地應用在中風患者身上， 醫學界亦有對針刺治療中風的臨床及實驗室研究。一個在2022年發表的臨床研究就指出，經過兩週，每週5次，每次30分鐘的針刺治療，缺血性中風患者的康復就比單純的復康治療組更佳。另一篇2023年發表的醫學文獻亦指出，用現代醫學的角度分析，針灸可以保護腦細胞，改善腦的代謝，以及消炎。

醫院管理局已為住院的中風病人常規化地提供中西醫協作服務。（GettyImages）

中藥治療中風患者

除了針刺治療，中醫亦會使用中藥治療中風患者。治療中風的方藥有很多，不過大家比較熟悉的，可能就是「安宮牛黃丸」了。其實，「安宮牛黃丸」是出自《温病條辨》的一種藥丸，可以清熱解毒，豁痰開竅，用於治療痰熱壅閉心竅，多用於中風急性期，是一種有效的急救藥。因此，吃「安宮牛黃丸」來保健或者預防中風其實是不對的，甚至有可能適得其反。因為此藥性寒，傳統的配方中還會用有毒的朱砂。在沒有生病的情況下，吃既寒涼，又有毒的藥，沒有病都可以令人有病。中藥的使用，講究對症下藥，中風治療需要醫師處方。用中藥治療中風其實也有現今研究的支持。一篇2020年發表的文獻表示，中藥例如赤芍和當歸，對中風康復期的患者有治療作用。

香港中文大學中醫診所及香港中華基督教青年會尖沙咀基佑綜合健康中心合作推出的「中醫及專職醫療協作中風復康計劃」，通過中西醫協作，促進中風病人康復。（示意圖／GettyImages）

中西醫協作促進康復機會協作

總的來說，中風後若能儘早加入中醫治療，能大大促進病人的康復。早在2017年一個在香港進行的研究就發現，在中風後加入中醫治療（針刺、推拿或中藥），能有效改善中風患者的病情。

在接近十年後的今天，香港的醫院管理局已為住院的中風病人常規化地提供中西醫協作服務。在後續的恢復期，患者可按需要自行選擇於社區中接受涵蓋多個專業領域的跟進治療，包括﹕中醫、物理治療、言語治療及職業治療等。例如，由香港中文大學中醫診所及香港中華基督教青年會尖沙咀基佑綜合健康中心合作推出的「中醫及專職醫療協作中風復康計劃」，正是其中一個中西醫協作的例子。在今天的香港，通過中西醫協作，醫患的溝通和堅持，中風病人有望恢復得越來越好！