「中大中醫健康月」免診金　春天寒熱交替易咳嗽頭痛　宜養生防病

莊芳菲博士@香港中文大學中醫學院專業顧問

「春生、夏長、秋收、冬藏」是自然界的規律。春天在五行中屬「木」，對應人體的肝臟，是萬物復甦、陽氣升發的季節。而「春分」作為春季的中分點，是二十四節氣中的第4個節氣。此時太陽直射赤道，晝夜幾乎等長，象徵著大自然處於最和諧的平衡狀態。故春分具有「陰陽相半、寒暑居半」的特性。



春天氣候寒熱交替、陰雨綿綿，濕度很大；常見有外感風邪所致咳嗽、咽痛、頭痛，或濕困脾胃所致身重困倦、大便稀爛等「春睏」症狀。（資料圖片）

春季發病多與風邪相關。風邪最易鼓蕩多種致病因素侵犯人體，具有發病急、變化快、致病部位游走不定的特點，又易致舊疾復發。加上春天氣候寒熱交替、陰雨綿綿，濕度很大；常見有外感風邪所致咳嗽、咽痛、頭痛，或濕困脾胃所致身重困倦、大便稀爛等「春睏」症狀，或各種風邪相關的皮膚搔癢症狀。又因為是肝氣升發的時候，肝氣易鬱結或上逆，導致情緒不穩、失眠、頭暈等情況。

春季「養陽」舒肝防病健身

因此，春季的養生重點在於「調和陰陽」–既要藉助日光「養陽」以祛除冬天的寒濕；順應春季的生機，讓肝氣舒展，避免情緒抑鬱，又要避免陽氣過度升發而導致肝火過旺。起居應「早臥早起，廣步於庭」，透過散步、伸展等溫和的戶外活動，以舒筋活血，保持身心平和，使體內氣機如春天的枝條般舒展，以達到防病健身的目的。而飲食宜以「舒肝、健脾、祛濕」為大原則，宜食用性溫味辛的韭菜、蔥、薑，或時令蔬菜如芹菜、薺菜、蘆筍等，有助升陽散寒，調護肝氣。並可配合味道甘淡的山藥、扁豆、茯苓等，以助健脾祛濕。

中大中醫健康月提供免內科診金的中醫義診服務

春季向來是調理體質亦是實踐養生理念的最佳時機。有見及此，香港中文大學 – 上海總會中西醫結合醫務中心希望把握春季這段「養生契機」，透過專業的中醫支援，協助市民更全面地了解和管理自身健康。為推廣中醫養生知識並加強社區健康意識，醫務中心於3月中旬至4月期間舉辦「中大中醫健康月」，推出一系列以春季調理為重點的活動。其中，3月16日至4月30日將特別提供免內科診金的中醫義診服務，並舉行巡迴展覽，向市民介紹日常調理技巧與慢性病管理資訊，期望在春季為大家的健康打好更穩固的基礎。

香港中文大學 – 上海總會中西醫結合醫務中心於2018年由上海總會捐贈場地設立，旨在為港島區的市民提供優質的中醫服務。

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