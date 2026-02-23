中大中醫｜手術後中醫調護後遺症　推拿針灸中藥三管齊下加快復原

林玉瑜＠香港中文大學中醫學院導師

現今醫學倡明，很多大大小小的疾患都可以透過手術處理，提高人們的健康水平，然而手術過程中，或多或少出現的失血、對皮膚及軟組織做成的損傷，都需要一段時間去恢復，若果置之不理，所遺留下來的病理產物，又會成為新的致病源頭，引起各式各樣的病症，因此，及早處理這些手術附帶的問題，在它引起不適前及時調理身體，以防時間日久形成更深層的毛病，便需要花更長的時間去逆轉。



手術後出現的失血、對皮膚及軟組織做成的損傷等，利用中醫調護加快復原。（Unsplash@Olga Kononenko）

曾經有一個患者，因為頸下鎖骨位置長了個脂肪瘤，做手術切除後兩個月左右，發現自己的左手臂不能向上抬起，連穿衣也感到困難，並且出現疼痛，嚴重時轉身也會痛醒，影響睡眠及工作；本來以為只是一個小手術，卻沒想到會導致手臂出現問題，更影響生活。患者手術後的傷口漸漸形成疤痕、局部瘀血停留，會導致筋膜軟組織的黏連，再者，由於患者手術後為了保護傷口，甚少活動上臂，以致上肢筋脈的凝滯加重，當患者想再活動的時候，肌肉及關節的活動度已大減。

患者手術後推拿、針灸及中藥治療 大大減輕後遺症

該患者來診中醫並接受了推拿、針灸及中藥治療。針灸配合手法鬆解筋膜、疤痕所導致的軟組織黏連，恢復關節的活動度。觀察患者的舌脈，發現除了瘀血阻滯經絡之外，循行上肢的經絡，也有風熱羈留，使得患肢牽扯不舒，更有麻痺的情況。故處方中藥替患者活血通絡，把握時間逆轉尚未根深蒂固的軟組織黏連結節，並疏風散邪，使循行上肢的經絡暢通，避免肌肉關節的炎症防礙患肢的康復。三管齊下，終於消除了患者的痛症及恢復關節的活動度。

多手術後的不適症狀，都適合透過中醫的手段去調治，並且及早治療，往往能提高療效。（資料圖片）

中醫調理有助減輕術後不適

除了以上的例子，還有很多手術後的不適症狀，都適合透過中醫的手段去調治，並且及早治療，往往能提高療效。例如婦科手術後(常見如子宮肌瘤切除術)、良性或惡性腫瘤的手術切除後、剖腹產後、關節置換手術後等等；常常引起的術後健康問題諸如疼痛、水腫、創面癒合緩慢、排便困難、肢體麻痺、疲倦、消化不良、便秘、泄瀉、睡眠質量下降、肌肉流失或肌少症，化療後引起的肢體麻痺也同樣，不應忽視不理，盡可能把握病初的治療最佳時機。如此，就真的達到提高人們健康水平的目的，卻病延年。

