「求拼老人」入景區！年輕人奇招享長者優惠惹熱議　成旅遊新現象

【求拼老人／長者優惠】內地北上廣等大城市年輕人，早前爆發以奇招「黐長者優惠」熱潮！事緣內地景區都設有長者門票優惠，不少年輕人為省錢入景區，紛紛在小紅書等平台發帖「求拼老人」組隊出遊。其中北京野生動物園在重陽節期間推出「長者套票」，2名成人攜帶1名60歲以上長者的套票，價格比1張普通成人門票還要便宜，變相請長者入場還能節省逾半入場費。有研究生實測在小紅書發文半小時，即能成功組隊，熱心阿姨甚至自備蔬菜給她們餵動物，直呼是「雙贏組合」。



北京野生動物園在重陽節期間推出「長者套票」，2名成人攜帶1名60歲以上的長者的套票，價格比1張普通成人門票還便宜。（北京野生動物園官方微信公眾號）

不少內地年輕人在小紅書發文「求拼老人」，與素未謀面的長者組隊買票入景區。（小紅書截圖）

3成人陪同長者套票¥150 比平日單張成人票更便宜

北京野生動物園的重陽節「陪伴套票」共設有3款規格：1名成人75元、2名成人120元、3名成人150元（所有幣值均是人民幣，下同），每款都可以額外帶1至2名60歲或以上的長者免費入園。

相比之下，園區平日1張普通成人已是150元，若3名成人相約1名長者組隊入場，總額僅150元，變相長者免費，而3名年輕人分攤後僅每人付50元，折扣幅度較半價的學生票更便宜。園方規定，長者入場須出示有效身份證件，不限戶籍，且整套門票須同步核驗入場，不可拆分使用。

北京野生動物園的重陽節「陪伴套票」共設有3款規格：1名成人75元、2名成人120元、3名成人150元，每款都可以額外帶1至2名60歲或以上的長者免費入園。（北京野生動物園官方微信公眾號）

小紅書掀「拼老人」熱潮 網民幽默神回：等我老了也這樣拼

套票推出後，小紅書湧現大量「拼長者」、「拼老人」貼文，類似「北京野生動物園，10月24號，2個成人求拼老人！」的貼文迅速獲千讚，評論區下有網民排隊留言「求長者隊友」，甚至有網民笑說「我出我爸媽給你們拼」。部分網民幽默感嘆：「等我老了，也這麼拼！」亦有網民回應：「等咱們老了，便宜的可能就不是老人票了。」

等我老了，也這麼拼！ 網民幽默感嘆

等咱們老了，便宜的可能就不是老人票了。 網民幽默回應

套票推出後，小紅書湧現大量「拼長者」貼文。（小紅書截圖）

小紅書發文組隊 遊客求延長優惠活動

據《揚子晚報》報道，1名姓劉的女研究生表示，周末想與同學到動物園散心，但研究生不能使用90元的學生票，於是她嘗試在網上發文「拼老人」，沒料到僅發文約半小時，即獲數名網民聯絡。

最後劉女與女同學購買「3成人＋1老人」套票，由兩人平攤門票費用，並與該名阿姨及其同行者，於10月18日一同入園。劉女與同學決定負起門票費用，對方2人不用付錢，而套票是通過優惠渠道購買，最終僅付146元，即每人73元，比半價的學生票更便宜。劉女表示，該名熱心阿姨更帶來1袋紅蘿蔔和白菜，給她們一同餵動物。劉女士表示：「原本只是抱着試一試的心態，找不到就按原價買票。」她指出：「和老人一起遊園，我們覺得是一件雙贏的好事情。」



和老人一起遊園，我們覺得是一件雙贏的好事情。 劉女士

1名姓劉的女研究生表示，周末想與同學到動物園散心，但研究生不能使用90元的學生票，便在網上發文「拼老人」，結果成功省錢。（小紅書@荔行不行）

年輕人「黐長者優惠」成熱潮 國家發布新標準規範長者旅遊

這股「黐長者優惠」的熱潮並非個別景區獨有，除了北京野生動物園，包括四川九寨溝、上海樂高樂園、廊坊「只有紅樓夢·戲劇幻城」等大型文化旅遊景區，均推出了包含長者的特惠套票，善於計價的年輕人，若湊拼得宜，就能從中省錢。另外，近年不少年輕人報名參加長者旅行團，「早了數十年」享受旅行團的各種補貼，成為另類體驗。



這股「黐長者優惠」的熱潮並非個別景區獨有。（北京野生動物園官方微信公眾號）

近年不少年輕人報名參加長者旅行團，「早了數十年」享受旅行團的各種補貼，成為另類體驗。（北京野生動物園官方微信公眾號）

內地旅遊分析平台邁點報道，有年輕人花費158元參加廣西北海3日團，或以229元報名廣西桂林6日團；不少年輕旅客回程後笑言「每日要行2萬至3萬步，行程結束後暴瘦5斤（約5.5磅）」。國家市場監督管理總局與國家標準化管理委員會發布的國家標準《旅行社老年旅遊服務要求》已於2026年8月1日起正式實施，要求老年團的行程節奏輕鬆平緩、配備安全人員，以及禁止強制購物等，對老年團各環節作出嚴格規定。