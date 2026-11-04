越慳越窮？作家吳淡如點名「7種人難變有錢」：沉迷記帳反斷財路

台灣知名作家吳淡如憑藉著清晰的邏輯與獨到的眼光，從40歲才開始跨足投資理財領域，歷經多年的穩健布局，資產早已順利突破億元大關。她曾透過社群平台發布影片，詳細整理出大眾常見的理財迷思，並直接點名「7種很難賺到錢的人」。吳淡如觀察到，許多人在財務上無法翻身，根本原因在於思維方式出現了嚴重的偏差，若不調整心態，長期下來自然難以累積財富。為了讓大家清楚檢視自身狀況，她依序剖析了這7種阻礙致富的致命傷。



吳淡如點出的第一種情況，就是一談到投資就極度渴望「保本」的人。窮人思維往往過度追求零風險，只要一聽到可能虧損就卻步；然而，有錢人深知投資的本質原本就伴隨著風險波動。如果一味要求零風險又想要有高額報酬，除了會錯失合理跟隨經濟成長的獲利機會外，在渴望獲利的心理作祟下，反而極度容易掉入那些標榜著「穩賺不賠」的惡意詐騙陷阱中，最後連辛苦存下的老本都討不回來。

示意圖（Unsplash@Braňo）

緊接著第二種人，則是習慣將金融市場當作賭場，喜歡「頻繁進出市場」的投資客。這類型的人抱持著短線買賣的心態，滿腦子只想著「賺到波段就趕快走」。現實情況卻是，當帳面稍微獲利時他們往往捨不得提早離場，一遇到市場劇烈波動，又容易因為恐慌而做出錯誤決策。把理財當成短線操作甚至賭博，資金就會在反覆的市場波動與交易成本中慢慢被消耗掉，長期下來根本難以實現穩定獲利的目標。

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欠債就是萬惡之源？為何窮人死守存款，有錢人卻靠貸款放大資產？

談到對待債務的態度，窮人與有錢人更存在著巨大的鴻溝。吳淡如指出的第三種人，就是極度「排斥負債」的族群。台灣社會許多人對借錢投資或是背負貸款抱持著非常負面的態度，認為無債才是一身輕；有錢人的思維卻完全相反，他們懂得適度運用低利負債來放大資產。

吳淡如直言，過去有不少人就是透過貸款購屋或投資，成功讓財富翻倍；如果窮人只敢把錢死死地存在銀行裡，等同於是把自己的資金交給金融體系，再讓銀行借給其他人去創造更高的收益，白白錯失了利用資金槓桿的機會。

第四種難以賺到錢的思維，則是「過度在意價格波動」。有些人太過在意金錢數字的起伏，例如好不容易買了房子後，卻依然每天神經兮兮地查看實價登錄，對社區房價的微小起伏十分敏感。吳淡如解釋，這種頻繁查看帳面數字、過度關注價格的行為，非常容易造成不必要的心理壓力，進而影響個人的情緒與長期的投資判斷。有錢人一旦做好了長遠的資產配置，就不會被短期的價格波動牽著鼻子走。

越勤勞記帳反而財路越窄？連股神巴菲特也點頭的致富觀念是什麼？

在時間觀念上，吳淡如也點出了第五種與第六種人的盲點。第五種是「急於求成、急著賺錢」的人。有錢人懂得放長線釣大魚，窮人卻只追求短期的帳面報酬。吳淡如特別引用「股神」巴菲特的觀點來提醒投資人，許多人只想著要在最短時間內快速賺大錢，卻完全忽略了時間與複利所帶來的龐大力量；事實上，長期投資往往更容易累積出穩定且豐碩的成果。

第六種人則是「一直問何時進場」，過度執著於精準的進場時機。這類投資人總在場外苦苦等待「最低點買進、最高點賣出」的完美時刻，結果往往是遲遲不敢採取行動。市場本來就很難被精準預測，與其無止盡地等待，不如在自身能力範圍內逐步且穩定地投入資金。

最後，吳淡如點出第七種最容易被大眾忽略的窮人特質，那就是「只重視記帳與節省」。在大眾認知裡，記帳是理財的好習慣，但有些人記帳記了許多年，資產卻始終停滯不前。吳淡如一針見血地指出，原因就在於這類人過度沉迷於節流，每天只專注於節省微不足道的小錢，卻嚴重忽略了提升本業收入以及規劃資產配置的重要性。理財絕對不能只著重在節流，更要兼顧開源與長期的財務布局。

吳淡如強調，理財不僅僅是帳面上的數字問題，更是底層思維模式的徹底改變。唯有逐步調整對風險、時間以及資產配置的既有看法，適度運用低利負債讓資金滾動增值，才有機會真正跳脫窮人思維，為自己累積出可觀的財富。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：40歲才學理財身家照樣破億！吳淡如點名「7種人」注定窮一輩子：愛記帳反而斷了財路】