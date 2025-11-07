越年輕越想退休卻越窮？這年齡還沒財務規劃便沒救　揭理財盲點

你準備甚麼時候退休呢？根據調查，台灣人準備退休年齡越來越早，甚至聽到「退休」兩個字壓力極大，其中越年輕的人越想提早退休，但往往到了中年才發現，財務規劃準備不足，因而延後退休念頭。



專家建議，年輕時就應該要及早做好理財規劃，理想年紀是30歲左右就要開始，最晚不要超過45歲，否則老大徒傷悲。

據「Yahoo奇摩退休理財白皮書調查」，台灣人預計退休年齡是60歲，但僅3成認為要在39歲前開始準備，不過在規劃退休過程中，多數人最擔心自己的健康、意外事故或是疫情，導致有46%民眾壓力極大，對未來的財富規劃、健康準備很沒信心，當中以「三明治世代」的青壯年最明顯。

即便如此，對20-29歲的年輕世代來說，平均預計退休年齡56歲是最早的，反而是超過50歲的熟齡族群，預計最晚63歲才覺得該退休，另有多達53%的人認為，50歲以後再開始準備退休規劃，不必操之過急。

但專家提醒，無論你的收入有多少，要及早做好退休理財規劃，未來才會有保障，理想狀態是從30歲左右就開始，最晚不要超過45歲，「愈晚開始準備，理財選擇就會愈來愈少。」

20-29歲的年輕人，在理財規劃上大多需要「尋求協助」，不過卻能積極善用投資理財工具累積退休金，喜好理財工具前三名，分別是股票、保險與定存。

另外，年輕人也會運用更多元的新興投資工具，像是ETF、外幣、權證等，是所有世代裏最高的，但面對薪資凍漲、年金破產等壓力，讓他們每月留給準備退休的理財預備金僅2萬1712元（約5400港元），是各年齡層中最低。

專家認為，投資金額不高的小資族群，可以選擇穩健型的投資工具，即使金額不高、每月定期定額，長期下來也能產生複利效應。

那麼退休後最想做甚麼呢？

年輕人認為退休後的生活重心除休閒旅遊外，也計畫持續學習、投資理財、甚至開創事業。依調查來看，不論是提早退休、創業的年輕人，或者退而不休的屆退族群，發展自身興趣、持續學習、旅遊、兼差等等，已經是多數人想選擇的方向，也就是說「退而不休」的時代已經來臨。

最後，專家表示想要有一個精彩退而不休的人生，財務如果尚未達到一定程度，開發事業第二春的風險會很高，如果不早做好理財規劃，未來生活花費也會處處受限。

退休後，也需要定期檢視自己的財務狀況，審視是否需要調整或增加，以負擔預期的生活水準，才能落實精彩的退休人生。

理財｜另類方式定義財務自由 可環遊世界、隨時劈炮未必最高境界

儲蓄｜高通脹時代儲錢、使錢要更精明 4大守舊理財方法已過時

如何存到千萬退休金？不想淪為下流老人，30歲、40歲、50歲、60歲存款多少才合理...財富目標大揭密

存0056、兆豐金領股息退休，其實很危險！她49歲提早退休：除了勞保勞退「打造第3筆退休金」，不管股市好壞都穩領4萬

