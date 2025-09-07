貧窮非因收入低！《窮爸爸》作者稱「違反2理財法則」錢越儲越窮

全球暢銷理財書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）社交平台上直指，導致貧窮的原因並非收入高低，而是違反兩種金錢法則，他認為，許多窮人並非沒有機會翻身，而是錯過了能累積財富的時機，甚至在比特幣這波被他稱為歷史性機會的面前，還是會因為害怕犯錯，只選擇觀望而錯過致富機會。



存錢是錯的？清崎批「儲蓄者是輸家」

清崎在社交平台X上表示，格萊欣法則（Gresham's Law）意指，人們往往會保留具備長期價值的貨幣，將價值較低的貨幣投入市場流通，他認為，現代社會過度依賴假錢，也就是法定貨幣（fiat money），許多人努力工作與儲蓄，卻忽略了這類貨幣在通膨與貶值的壓力下，實際的購買力正逐步下滑，對此，清崎主張，應將資產配置轉向更具保值潛力的標的，例如黃金、白銀，或他長期看好的比特幣，而非僅仰賴傳統儲蓄方式。

除了格萊欣法則以外，清崎點出的另一個致貧關鍵，是「梅特卡夫定律」（Metcalfe』s Law），這是源自網絡科學的理論，意指一個系統內的使用者愈多，整體價值也將呈指數成長，他舉例指出，像麥當勞、FedEx這類企業，成功並非只靠產品，而是依賴龐大的網絡體系，讓個體難以與之抗衡，如果延伸到資產選擇，他認為比特幣就具備類似特性，背後的使用者社交壯大，價值也越來越高。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：點名1類人「錢越存越窮」！違反2法則成砲灰 財經作家曝3大投資選項】