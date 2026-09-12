如何分辨有錢人？不是看名車名包　揭11個與窮人為人處世最大區別

富人與窮人的生活方式存在諸多差異，從消費習慣、理財觀念到個人態度，都深刻影響著他們的財務狀況與生活品質。富人傾向於實踐理性消費、追求健康與長期目標，並善於冒險與投資，創造多元收入來源；相對而言，窮人往往因短視近利或消極態度，陷入負債或停滯不前的困境。



本文將從衣著選擇、理財方式到心態差異，比窮人與富人思維。

怎麼觀察出一個人有不有錢？11個與窮人最大的區別揭曉👇👇👇

11個富人和窮人的區別（01AI製圖）

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1. 不在衣著過度消費

許多人對富人之誤解為，他們已衣食無缺，衣櫃裡一定皆是貴重的名牌衣，然而並不盡然，富人更多會選擇實惠、材質舒適的的衣物，而非將錢財花在「名牌」上，而窮人往往會在衣著上有更高的消費，目的為看起來很富有。應在不犧牲品質的前提下，省下荷包，非盲目追求奢侈品。

2. 花的錢小於賺的錢

富人與窮人間之差異，莫過於消費習慣，堆金積玉提及，美國財經書《鄰家的百萬富翁》曾說明，富人的花費遠遠小於收入。「花過多的金錢維持虛假的表象」，並不是一項明智之舉。

3. 富人心態積極

富人與窮人間之態度也有所不同，富人往往有目標，並會在合理範圍內付出努力並實踐夢想，若遇阻礙，他們會將其視為機會；而窮人則會將障礙視為難以跨越的瓶頸，並會將時間花在「擔心出問題」，而非「解決問題」，即所謂的「自我設限」，將會帶來不如意的結果。

4. 富人喜愛冒險

常常預設只要嘗試新的事物，就會發生壞事的立場，就會很難跨出去，富人善於大膽做出改變並創造機會。而窮人僅會安於現狀，他們擔心新工作不順利，而不願意起身去尋找更有價值之工作，或怕遭拒，而不敢跟老闆要求加薪。

5. 富人擅於投資

投資也屬於冒險的一種，投資之收益會大於單純將錢放於儲蓄帳戶，但須掌握技巧，投資方能有所回報。而窮人卻易將錢花在買彩券等，收益基本上微乎其微，也浪費了本金。

6. 富人注重健康

富人往往更注重自己的身心健康，包括：規律運動、充足睡眠、定期健檢；而許多窮人則會常食用速食或零食，飽腹一頓後就會想睡覺，效率也隨之變差。

7. 願意花錢買高品質的東西，達到背後節省的目的

堆金積玉舉例，富人可能會購買咖啡機，即使需花高額開銷，卻可以省下每天至咖啡店購買咖啡的小錢；堆金積玉再舉例，若花點錢購買LED燈管，比起一般燈泡能省下不少電及能源，且照明時間更長，不須常更換。

8. 有錢人注重信用

資金管理技能十分重要，需明智管理錢財，窮人往往會以信用卡購買超出自身限度之物品，而導致負債，若再還不起全額，僅能以支付利息等費用維持效能。堆金積玉提醒，使用信用卡應於每月將卡費繳清，也要先確認自己的能力，再進行花費很重要；而富人會制定預算，有效運用財產。

9. 有錢人延後享樂

富人在花錢娛樂前，會確保自身能力，而窮人則將多數時間用於消遣娛樂。

10. 有錢人有多重收入來源

窮人通常只有1個收入來源，若遇離職等因素，則會成為零收入；而富人則有許多收入來源，除工作外也有投資等被動收入。

11. 有錢人心態更持之以恆

為富人與窮人間最大的差異，富人往往會努力做些回報大的投資，犧牲某些事以獲利，並有穩健的意志繼續投入。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：怎麼觀察出一個人有不有錢？不是看名車名包！11個與窮人最大的區別揭曉】