兒子沉迷看電視　爸爸改程式應對　每10分鐘彈習題答對才能繼續看

「作業寫完了嗎？」「看多久了，關電視！」學生時代最怕的，就是爸媽突然出現在客廳門口，這中氣十足的一嗓子。



在廣東，有位爸爸，反其道而行之，沒有強硬要求關掉電視，而是動手改造電視機系統。經過他的修改，孩子每看10分鐘電視，系統就彈窗抽查一道題，答對才能繼續觀看，答錯則追加一道。

神級防沉迷系統：睇10分鐘強制做一題中英數

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據這位爸爸介紹，電視題庫，主要選擇語數英三科，按兒子課本版本和學校進度出題。第一次電視彈出題目時，兒子一眼識破是父親所為，隨即用出「斷電重啟」的招數。不過這一漏洞已被父親補上，現在只要一開機，題目便會出現。視頻畫面顯示，兒子目前已「接受現實」，淡定坐在電視前答題。

這位父親表示，他將此事視為一場「父與子的貓鼠遊戲」，允許兒子用各種手段破解，自己則負責「補漏」。他原本以為做幾道題兒子就會放棄，沒想到孩子樂在其中，接下來準備將題目難度升級。

不少網友為爸爸的智慧點讚，也有網友建議手機也需要「魔改」。還有網友急求教程，也想改造自家電視電腦。

11月4日，該網友再次發布視頻稱，已經看到不少人喊話讓他出教程，但考慮到不同電視的安全和隱私設置，還有問題需要解決，因此正式教程的發布可能還需一段時間。他表示，自己最初發現兒子沉迷看電視時，嘗試過很多辦法：

我用過電視自帶的答題功能，他都能繞開，而且電視自帶的題目都是幼兒題，不適合他這個年齡。我也嘗試過用智能插座定時斷電來控制電視，但他會把電視插頭拔掉重接。

由此，他萌生了自製防沉迷系統的想法。

10月底一次跑代駕的途中，他曾將自己的需求告訴AI，AI建議他製作一個「答題鎖」App，並給出了具體運作方案；通過與AI不斷溝通、對方案進行調整，很快他就在電視上做出了第一個「答題闖關」的版本。他也透露，自己還打算加入英語口語答題，需要讀音標準才能過關。

該網友也表示，他製作該系統的初衷並不是為了完全禁止兒子看電視，比起單純控制孩子，他更希望把這一過程變成父子間的「攻防遊戲」：

允許他用各種手段破解我的系統，我也會用各種方法補漏，這何嘗不是一種學習方式呢？如果他能找到自己的辦法應對，我會很高興。

親子相處不是生硬的管教，教育從不止一種模樣，少一點生硬的命令，多一點巧思與尊重，相處有樂趣才更容易走進孩子心裏。

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