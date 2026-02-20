泉州幼兒園孩子設計「圖案春聯」爆紅 網民：給大人出閱讀理解題
撰文：中天新聞網
出版：更新：
福建泉州市實驗幼兒園門口近日張貼了一副別具創意的春聯，吸引不少遊客駐足拍照並在社群媒體上掀起熱烈討論。這副春聯由幼兒園中班孩子設計，採用圖案、符號和數字代替文字，展現了童趣與想像力。
據《上游新聞》報導，春聯的橫批為「馬年大吉」，上聯和下聯則分別以「萬馬奔騰期一年好運」及「百花齊放迎四季平安」為主題。
幼兒園蔡老師向記者解釋，上聯中的「期」由氣球圖案表達，寓意期待一年好運，而不少成人則誤解為「祈求」的「祈」。下聯則以阿拉伯數字100表示「百」，放大鏡象徵「放」，老鷹代表「迎」，孩子們以符號代替文字的方式表達祝福，既直觀又充滿創造力。
蔡老師表示，這樣的創意春聯源於幼兒園的早期閱讀活動，旨在培養孩子對文字的感知能力。
春聯是中華傳統風俗，孩子們用自己的方式來表達祝福，這讓他們充滿成就感。
她補充道，每個班級都會設計自己的春聯，幼兒園則挑選最具創意的一副展示於大門口。
除了大門口的春聯，幼兒園內每間教室也都張貼了各班設計的春聯，使整個園區充滿喜氣與童趣。此舉不僅展示了孩子們的創造力，也讓遊客感受到濃厚的節日氛圍。不少網友紛紛留言表示，這些春聯既燒腦又有趣，堪稱是「給大人出的閱讀理解題」。
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】