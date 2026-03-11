內地女童回收廢物大改造　旺仔牛奶盒變創意手工迷你書　官方激讚

近日，大陸河北滄州一名就讀小學二年級的小女孩史同學，利用家裡原本要丟棄的「旺仔牛奶」紅色紙盒，變廢為寶製作成一本展現中國56個民族形象的「迷你書」。她在封面上認真寫下「中國五十六個民族大團結」，內頁則細心剪貼各民族獨特的頭飾，純真且細膩的創意在網路上迅速走紅，更吸引旺仔官方轉發點讚。



綜合大陸媒體10日報導，史同學這項創作的靈感源於校內學習到的民族知識。

她發現爸爸準備扔掉的牛奶包裝盒顏色鮮紅奪目，覺得可惜，便決定將包裝上的旺仔圖樣與民族文化結合。在她的「迷你書」中，56個小方格分別呈現了戴著蒙古族銀飾、維吾爾族花帽、苗族銀角冠等不同服飾的形象，展現了各民族的獨特之處。影片中她奶聲奶氣地介紹自己的創意作品，相關內容在網路上迅速走紅，並登上百度熱搜。

許多網友感嘆這是「最好的二次創作」，紛紛留言表示：

「設計師終於等到了他的知音」

「這波文化傳承贏麻了」



旺仔官方隨後也在社群平台上公開表揚：

被小朋友的創意暖到了！56個民族、56種精彩，每一種都值得被看見。

不少教育專家指出，這種「沉浸式教育」比枯燥的課本更有效，能讓孩子在動手中深化對民族文化的認同。

史同學表示，透過這次手作，她深刻記住了中國有56個民族，且每個民族的文化與頭飾都各具特色。這本小巧的迷你書不僅是一次環保實踐，更是一場潤物無聲的文化教育。這名小女孩用最純粹的熱愛，將身邊的日常廢棄物轉化為充滿溫度的作品，成功點亮了民族文化的創意火花。

