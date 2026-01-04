內地網購「10-9枚茶葉蛋」收貨得1枚　客服稱沒發錯：「-」是減號

河南一男子發視頻稱，在網購平台下單購買滷蛋時，看到商品頁面標註「10-9枚」，實付3.6元（人民幣，下同），本以為能收到9至10隻滷蛋，結果收到貨後卻發現，僅有1隻滷蛋。



當男子聯繫商家客服詢問時，對方回應稱：

頁面上的『-』不是區間符號，而是數學減號，10減9就是1枚。

網民：如果是「9-10隻」，是不是要倒給商家1隻？▼▼▼

據了解，男子向媒體表示，視頻發完第二天，已收到商家的10倍賠償。12月25日，記者嘗試搜索涉事店鋪的「10-9枚滷蛋」商品鏈接，發現該鏈接已無法被搜索到。

網友紛紛調侃：

還有網友分享了自己網購的「踩坑」經歷。

記者了解到，《中華人民共和國消費者權益保護法》第八條明確規定，消費者享有知悉其購買、使用的商品或者接受的服務的真實情況的權利；第二十條規定，經營者向消費者提供有關商品或者服務的質量、性能、用途、有效期限等訊息，應當真實、全面，不得作虛假或者引人誤解的宣傳。

