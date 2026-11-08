交友App選擇太多，反而難以找到真愛？美國1名從事科技業的單身男子，因屢次交友失敗，竟想出近乎荒謬的絕招：乾脆自製交友App，將所有男性競爭對手「踢走」，女用家無論如何滑動，眼前永遠只有他一人。



這款名為「Singularity」的交友平台於2019年推出後引起廣泛關注，最初未能為創作者帶來理想對象。這場大膽的求愛實驗看似只是一個笑話，但一封來自4,500公里外的神秘電郵，竟意外改寫了故事結局，令這位美國獨男成功脫單！



美國男子亞倫（Aaron Smith）屢次網上交友失敗，決定自製交友平台，讓所有女性只能配對到自己。（Singularity網站截圖）

交友屢屢碰壁 索性自製平台踢走所有對手

消滅不了單身，就先消滅所有競爭對手。據美國《People》雜誌及當地電視台WFMY News 2報道，居於北卡羅來納州格林斯伯勒（Greensboro）的亞倫．史密斯（Aaron Smith），於2019年時年約31歲，從事科技相關工作，與不少單身人士一樣，他曾嘗試透過Tinder、Bumble等交友平台尋找另一半，卻屢屢碰壁。

面對競爭激烈的網上交友市場，他得出一個令人哭笑不得的結論：問題並非自己條件太差，而是其他男性實在太搶鏡，亞倫接受訪問時半開玩笑地表示：「其他交友App最大的問題，就是我的臉不夠顯眼。」既然無法在眾多男性之中突圍而出，他索性決定消滅所有競爭對手。

自創交友平台 男性檔案只有自己

亞倫找來軟件工程師好友麥道爾（Scott McDowell），於2019年9月推出名為「Singularity」的交友平台。平台的操作方式模仿Tinder，女性可以滑動照片、瀏覽個人簡介，唯一不同之處是，所有男性檔案都是亞倫本人。

亞倫自製名為「Singularity」的交友平台，男性檔案只有自己。

設計參考交友app「Tinder」。

設計參考交友app「Tinder」。

戴聖誕帽、抱狗全是同一人 滑極都沒有第二選擇

女性用家無論如何滑動，見到的永遠都是不同造型的亞倫：戴聖誕帽微笑、懷抱愛犬、手持結他扮文青，甚至化身熱愛精釀啤酒的民謠歌手，其中1張照片更自嘲：「又是亞倫，對，我還在這。」

平台沒有完整的站內聊天功能，有興趣的女性可透過Facebook聯絡亞倫，而他更拍攝宣傳影片，聲稱平台能節省尋找對象的時間。片中女子質疑「這根本幫不到任何人」，他卻一本正經地回應：「不客氣。」

亞倫甚至為平台拍攝宣傳影片，一本正經地聲稱，Singularity可以替用戶省下無數滑動尋找對象的時間，因為平台會直接將所有人配對給他。平台爆紅後，亞倫仍未找到對象，甚至自嘲只有媽媽會打電話給他。

Singularity最大的特色，是平台內所有男性檔案均由亞倫一人包辦，女性無論如何滑動，都只會看到他。（Singularity截圖）

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平台爆紅卻未脫單 突收到神秘女子電郵

荒謬的設計迅速成為新聞話題，美國《Newsweek》、《People》等媒體相繼報道，影片亦吸引大量網民觀看。不少人被亞倫的幽默感逗笑，認為這是對現代網上交友文化的巧妙諷刺，可惜網絡人氣並未立即轉化成愛情，他仍是獨男一名。

這個愛情故事於2019年11月底迎來轉機，亞倫收到一封來自奧勒岡州的電郵，寄件人艾比（Abi）自稱是「性格古怪、帶點社交焦慮的貓奴」，恰巧符合亞倫的擇偶偏好，甚至以「未來妻子」身份自我介紹。艾比看過新聞後，被亞倫的幽默感吸引，決定主動聯絡，2人相隔約4,500公里，卻逐漸透過視像通話建立感情。



2020年1月，亞倫決定飛往奧勒岡州尤金市，與艾比首次見面。

2020年1月，亞倫飛越約4,500公里與艾比首次見面，兩人更將約會過程拍成影片。（YouTube影片截圖）

飛越4500公里赴約 第一次見面竟要在車上野餐

這場跨州約會並沒有荷里活式浪漫，反而充滿笑料。艾比先帶亞倫參加尊巴舞（Zumba）課堂，又送上糖果手鏈，笑言若亞倫惹她生氣，可以吃掉糖果，或向他發射糖果。2人原定在戶外野餐，卻因為下雨，只好躲進車內用餐，在車廂內分享藜麥、天貝及羽衣甘藍脆片等健康食品，令不太習慣這些食物的亞倫哭笑不得。

最令人意外的是，艾比竟拿出小結他，為亞倫創作一首以其眉毛為主題的情歌，唱道：「第一次看到你的眉毛，我就知道你是命中注定的人。」

兩人原定在戶外野餐，卻因天氣不佳改在車內享用食物，亞倫更對部分健康食品的味道哭笑不得。（YouTube影片截圖）

荒謬實驗成功 最終真的找到女朋友

亞倫其後將約會過程上載YouTube，而美國媒體《Charlotte Observer》於2020年2月跟進報道，指他自製交友平台後，真的成功找到女朋友。不過，2人目前是否仍然交往，暫未有更多公開資料跟進。

亞倫原本想靠程式消滅所有競爭對手，但最終打動真正的有心人，並不是那套霸道的配對設計，而是毫不掩飾的幽默感。

亞倫原本只想透過自製交友平台消滅所有競爭對手，沒想到這場荒謬實驗竟真的為他帶來真正的女朋友。（YouTube影片截圖）

（綜合）