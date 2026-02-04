日本首例！歌舞伎町王牌牛郎交友App非法拉客被捕　扮IT男騙百萬

「我想拿下第一名，一年要賺3億日元（約1500萬港元），之後一定會加倍還給你。」日本東京歌舞伎町的明星牛郎竹岡拓人對他的一位女顧客這樣承諾道。2026年1月28日，這位27歲的牛郎因在交友軟件上非法拉客被警方逮捕，涉案金額高達數百萬日元。



這起案件成為日本首例通過交友APP進行非法拉客被定罪案例，揭開了一個長期以來處於灰色地帶的行業陰暗面。

案件始末

竹岡拓人以「Ellen」為花名，在歌舞伎町牛郎俱樂部「AXEL by ACQUA」活動，去年一年營業額就達到了驚人的1.4億日元（約700萬港元）。

他在社交媒體上高調宣稱：「我只對成為歌舞伎町的第一名、日本最酷的男人，甚至是世界上最酷的男人感興趣。」 他的目標是年度業績達到10億日元（約5000萬港元）。

為實現這一目標，竹岡拓人採取了一種精心設計的騙局。他在交友APP上偽裝成「IT行業從業人員」，故意隱瞞自己的牛郎身份。

2025年5月，他通過這種方式認識了一名26歲女子，初次見面就主動提出交往。第三次約會時，他才「坦白」：

其實我的副業是當牛郎，希望你能了解真實的我，來店裏看看吧。

受害經歷

竹岡拓人欺騙女顧客的手法十分嫺熟。他對受害女子說：「我會告訴店裏，你是我的女朋友，這樣就可以打折。」當天，這名女子就在店裏消費了3.3萬日元（約1650港元）。

此後，竹岡不斷對這名女子施加壓力、描繪美好未來：「我們未來都要在一起，現在只能請你先支持我。這是我們兩人未來的投資。」

他甚至給女子準備好台詞，拍攝視頻偽裝成是她自願付款。視頻中，女子說：「我真心希望你做得更好，我想支持你。我額外準備了一些……」竹岡則故作驚訝：「這麼多？！太不可思議了……我都驚呆了。」

女子最終為竹岡花費了600萬日元（約30萬港元），幾乎是她的全部積蓄。當她要求退款時，竹岡聲稱「把錢投到一家不想還錢的店裏了」，隨後失去聯繫。

法律背景

竹岡拓人的行為正好撞在了日本新修訂法律的槍口上。2025年6月底，日本《風俗營業法》完成修訂，專門針對牛郎店利用戀愛感情誘導女性高額消費的手法進行打擊。

這類手法已演變成社會問題，甚至牽涉到欺詐與非法獲利。新法規定，強調排名或銷售業績的用語被視為違規，因為這些會營造鼓勵顧客為某特定男公關過度消費的氛圍。

法律修訂後，歌舞伎町那些寫着「生涯營業額突破10億」、「指名次數No.1」的招牌已經成為歷史。過去寫有「代表取締役/突破1100萬」的看板，被紅色油漆塗抹覆蓋。

深入手法

竹岡拓人的詐騙手法不止於此。2025年7月，他又通過交友APP認識另一名27歲女子，採用同樣手法騙取信任。當這名女子無法支付高額消費時，竹岡甚至慫恿她向多家消費金融公司借款，導致女方揹負約280萬日元（約14萬港元）債務。

受害女子A回憶道：「最讓我震驚的是，他說『知道怎麼籌錢』。但我太害怕了，不敢問他籌錢的來源。」 她最終意識到這不是正常的戀愛關係，而是一種利用女性不願被人討厭的心理進行的拉客行為。

這種手法在新法律中被明確禁止。根據修訂後的法律，利用顧客的浪漫感情或錯誤地讓顧客相信他們的感情得到回報，以此強迫顧客消費是非法的。

竹岡拓人被捕後，日本網友紛紛留言：

「這種利用女性情感弱點的行為早就該嚴懲了」

「新法律來得正是時候，但執行才是關鍵」



此案將成為日本整治牛郎行業亂象的一個標誌性事件。

隨着新法的實施，這個長期遊走在法律邊緣的行業正面臨前所未有的整頓。成蹊大學客座教授高橋曉子提醒公眾：

如果在見面之前或幾次見面之後提到金錢，就應該假定對方的動機是金錢，最好不要繼續下去……

