交友App男呃飯食！食茶記走數遭港女爆樣　再有苦主呻：被騙$8000

交友程式（交友App）頻頻出現「呃飯食」男子！繼29歲巴士司機涉嫌冒充消防員，在豪食1,600元晚飯「借屎遁」離開後，日前有港女在網上發帖，「爆樣」公審1名在交友App認識的男子，稱相約到元朗1間茶餐廳吃飯時，男子極速吃完後即「急急腳走出去，走單！」。



「呃飯食」男子樣貌被曝光後，事件再有後續，樓主收到1名疑似苦主主動聯絡，稱數年前同樣被該名男子所騙，對方表示和朋友合資開設車房，「食過佢一餐車仔麵咋，仲要都係我畀，笑死」，最後該男子「賣慘」，令苦主被騙去8,000元。



再有港女於交友App結識男網友，相約吃飯疑被「呃飯食」嬲爆公審。（threads圖片）

約男網友元朗吃飯 港女慘被「呃飯食」

女事主日前在threads帳號發帖，指於交友App結識1名自稱居住屯門的男子，約好到元朗見面吃飯，她形容男子用餐期間「狂食，食得勁快」、「食完急急腳走出去，走單！」，不忿被「呃飯食」，事後於網上公開對方照片。

涉事男子穿白色上衣、戴上疑似名牌手錶。（threads圖片）

單據顯示他們於店內合共消費約250元。（threads圖片）

事主不滿被男子「呃飯食」，於網上公開事件。（threads圖片）

茶餐廳用膳合共消費約250元

樓主上傳2人用膳照片，男子戴上疑似名牌手錶，而單據則顯示他們於店內合共消費約250元。事件引起熱議，許多網民批評涉事男子「肉酸」，「宜家香港啲男仔嚟來嚟無骨氣」、「茶記都呃，有無咁山窮水盡」。

事主再補充 指男子曾豪氣稱會請客

事主之後再就事件補充，指當時是她提議吃茶餐廳，亦表明可以AA制（即平均攤分費用），但男子卻豪氣稱會請客，又上傳多1張當時照片，對比她和男子飯碗，指對方「食晒啲餸，嘢飲一滴不漏」、「就知佢食（得）幾急」。

事主指是她提議吃茶餐廳，表明可以AA制，但男子卻豪氣稱會請客。（threads圖片）

有苦主透露被騙8,000元 事後遭男子封鎖

帖文亦引來其他苦主私訊樓主，分享被騙經過，稱數年前曾被相中男子所騙，該男子聲稱和朋友合資開設車房，「食過佢一餐車仔麵咋，仲要都係我畀，笑死」、「（該男子）講到自已好X慘成日畀女呃」。

有女生被相中男騙取8,000元，事後卻被對方封鎖。（threads圖片）

有女生被相中男騙取8,000元，事後卻被對方封鎖。（threads圖片）

該名苦主表示，相中男子以「要賠錢畀人」為由，狂呻慘況向她借了８,000元，但「佢拎完錢就封（鎖）咗我」。從樓主與該苦主對話截圖可見，男子「揸埋啲MK車」，而該苦主在借錢後，曾傳短訊予男子「所謂女朋友」追款，但對方同樣「扮傻」了事。該苦主為了追債，曾在facebook公開事件，但最終「人財兩失」，未能尋到涉事男子，金錢亦追討無門。

（threads＠iammelody8878）