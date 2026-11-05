日本16歲少女勸架遭拘留18天　獲釋暴瘦剩20kg身亡　絕望筆記曝光

去年12月，一個16歲的女孩死了。死的時候體重20kg，差不多是一個6歲孩子的分量。她叫流奈，住在兵庫縣，死前五個月剛從警察的拘留室裏被放出來。



流奈被抓進去的原因，說起來簡單到近乎荒謬。她媽媽在兵庫縣經營一家身心障礙者照護機構，去年2月的一次活動上，有個重度智力障礙的院民情緒失控要咬人，流奈伸手按住對方的下巴，把人攔住了。

當時旁邊還有個院民，看到了這一幕。後來這個人跟自治體的人說，流奈「打人」了，是「虐待」。這話傳到了警察耳朵裏。2024年6月17號，明石署的警察上門，以傷害嫌疑把流奈帶走了。一個16歲的女孩，因為幾個月前按住了一個要咬人的院民的下巴，被塞進了警察的車。流奈從被帶走那一刻起就不認罪。她說自己是在制止咬人，不是打人。警察問了很多遍，她說了很多遍。但警察不信，檢方也不信。

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十八天

流奈被關在警察署的留置場裏，18天。這18天裏，她被禁止見媽媽。檢方給的理由是：媽媽是機構的負責人，可能湮滅證據。一個16歲的女孩，因為一個她認為自己沒做錯的舉動，被關進一個見不到家人的地方。她在留置室的筆記本上寫字，寫得很簡單：

「媽媽，我想見你。」

「我什麼都沒做，但太害怕了，吃不下飯。」

「求求你們，把自由還給我」



搜查方（警方與檢方） 對她的訊問裏，有檢察官說過「你其實做了吧，老實說出來」這一類的話。一個否認犯罪的未成年人，在見不到家人的空間裏，被反覆追問同一件事。

她在獲釋前一晚在警察署裏昏倒，被送去醫院。第二天交保出來的時候，她媽媽看到的是一個已經脱了形的女兒。據她媽媽後來描述，流奈連走5米都費勁，最後是被抬上車的。

放出來之後，事情沒有變好

流奈被診斷出PTSD，同時出現了嚴重的進食障礙。她對醫療機構和外面的人產生了極強的不信任，拒絕去醫院，也拒絕吃東西。哈佛醫學院副教授、精神科醫生內田舞在媒體上解釋過，青少年的大腦和情緒調節系統還沒長成，遭遇重大創傷之後，PTSD很容易把消化系統一起拖垮，厭食一旦啟動，身體會垮得比成年人快得多。

去年12月，流奈死了。體重從被捕前的四十多kg掉到20kg，低營養狀態導致器官衰竭。

「沒有必要」的逮捕

今年10月21號，神戶地裁開了第一次庭。流奈的媽媽陽子起訴了兵庫縣和國家，索賠大約1億零900萬日元（約541萬港元）。縣和國兩邊都要求駁回，兵庫縣警的官方口徑是：警察的搜查和留置設施裏的應對，「在國家賠償法上不存在違法」。

但原告方（家屬及律師代表） 和不少法律專家盯着的，是一個更前面的問題：這個逮捕和18天的拘留，到底有沒有必要。

日本《少年法》寫得很清楚，對未成年嫌疑人的身體拘束應該是「無可避免」時的最後手段。但「無可避免」這四個字在法律上沒有硬性定義，實務中怎麼解釋，基本看辦案機關自己。流奈的案子裡，她沒有前科，沒有逃亡跡象，涉嫌的罪名是暴行，客觀證據幾乎只有那個事後承認「說得誇張了」的目擊院民的口供。

元東京地檢特搜部檢事、後來做了律師的郷原信郎在AERA的採訪裏說得不留餘地：檢方在送檢階段已經跟流奈本人問過話，逃亡風險清清楚楚不存在，如果那時候不申請拘留，這個悲劇根本不會發生。他說檢方非但沒有攔住警察，反而跟着一起追自白，兩次申請延長拘留，被縮短了還要抗告。

律師和田惠指出的另一個細節更讓人堵得慌：日本明明有專門收容青少年的「少年鑑別所」，但短期拘留的未成年人常常被關在警察署的留置場裏，跟成年嫌疑人放在同一個空間體系裏。流奈待的那18天，是在一個為成年人設計的留置系統裏度過的。

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案子上了新聞之後，日本網友怒了

有人把矛頭直接對準了那句「湮滅證據」的禁見理由：一個16歲的女兒，跟媽媽見一面，到底能湮滅什麼證據。也有人把火力放在「18天」本身：成年人被關18天出來都可能脱層皮，一個孩子，還是否認犯罪的孩子，關到暈倒送醫才放，這叫什麼「妥善應對」。

有人說：不是不知道會出事，是根本沒往「會出事」那邊想。一個16歲的人在裏面吃不送飯，在外面的人看來可能只是「鬧情緒」，等真的瘦到20kg，已經來不及了。

流奈筆記本上的那些字，現在被當作證據的一部分。一個16歲的人在留置室裏寫「我想見媽媽」，寫了不止一遍。她不是死於什麼複雜的病理機制。她是在一個認為「沒必要放她出去」的系統裏，一點一點瘦到了20kg。

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