日79歲婦停車場爆衝突　頂阿叔趴引擎蓋飆2公里　網：成龍拍戲？

據日媒每日放送新聞（MBS NEWS）報道，日本奈良縣橿原市日前發生一宗離奇驚悚的行車糾紛。一名79歲老婦東千鶴子，於10月31日上午在停車場因開車門碰撞鄰車，與一名56歲男子爆發口角。



男子見她企圖駕車離去憤而肉身擋車，未料老婦毫不留情踩下油門，直接將男子頂在引擎蓋上一路狂飆逾2公里。沿途目擊民眾嚇得紛紛報警，男子最後趁紅燈跳車脫困報案，警方隨即依殺人未遂罪嫌逮捕老婦。

日本奈良縣橿原市日前發生一宗離奇驚悚的行車糾紛。（YouTube@ANNnewsCH影片截圖）

沿途目擊民眾嚇親紛紛報警 驚悚畫面曝光：

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街頭監視器錄下男子趴在車頭的玩命瞬間，目擊者心有餘悸表示，當時聽見男子不斷高聲大喊：「快停下來！」車子卻以極快速度呼嘯而過。所幸沿路狂飆2公里多後，老婦遇上紅燈停下，男子才趁隙跳車脫險，奇蹟似僅受輕傷。面對警方偵訊，老婦否認殺人犯意，辯稱：「因為我預約看醫生的時間快到了，完全沒有傷害他的意思。」

宛如動作片的離譜場面在社群曝光後，引發日本網友瘋狂轉傳吐槽。不少網友看傻眼：

「這阿婆是在玩真實版GTA嗎？」

「日本街頭根本越來越像GTA了」



也有人佩服男子趴在引擎蓋死撐2公里的搏命身手，驚呼：

這男的難道是成龍？

由於事發地是奈良縣橿原市，更有網友打趣發問：「這不是高市早苗的家鄉嗎？奇怪的阿婆怎麼這麼多？」也有人酸回：「這是打算順便把人外送到醫院掛號嗎？」對高齡駕駛失控行徑既傻眼又哭笑不得。

編按：《俠盜獵車手》（Grand Theft Auto，簡稱GTA）是一款主打極高自由度的開放世界動作遊戲，讓玩家能在虛擬城市中百無禁忌地進行飆車、搶劫等各種犯罪與冒險行為。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】