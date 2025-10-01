日本兼職護理員涉嫌安排「超過50度熱水泡澡」 半癱老翁燙傷慘死
日本大阪警方9月30日宣布逮捕1名30多歲男性照服員。他涉嫌於今年6月將一間長期照顧服務機構的半癱老翁，放入裝滿熱水的浴缸中「泡澡」，最終導致對方全身多處嚴重燒燙傷而死亡。
泡逾50度熱水 日護理員燙死老翁
綜合日媒報導，這位護理員是現年38歲的三宅悠太，事發地點為大阪市東成區一間安養機構。該機構聘請的律師指出，三宅悠太並非正式員工，而是透過中介機構前來打工的兼職人員，事發當天是他第2次在該機構上班，且是獨自一人完成工作。
據悉，三宅悠太6月協助1名超過70歲、半身不遂的男性老翁洗澡時，竟將其放到裝滿超過攝氏50度熱水的浴缸中泡澡。這名老翁需要被綁在特製椅子上、使用升降機進行沐浴，然而水溫實在太高，老翁僅僅泡了幾分鐘全身多處就出現嚴重燒燙傷，最終身亡。
驗屍結果顯示：
老翁全身約77%的面積出現燒燙傷，死亡原因是燒燙傷引起的敗血症。
三宅在被捕前接受警方調查時表示：
我當時隨便調整了溫度，一開始就往浴缸注入高溫熱水，熱到會讓人立刻把手縮回來。
不僅如此，他當時還主動解除熱水的安全裝置。他並供稱，在將受害老翁移到另一個房間後，因擔心遭人發現，便把溫度旋鈕調回適當設定。
然而，三宅悠太被捕後否認所有指控，強調「無意傷害任何人」，警方正在詳細調查當時的情況。
