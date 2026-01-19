2歲兒誤墮舊洗衣機倒豎葱致窒息慘死　狠父無動於衷20分鐘惹眾怒

2025年4月27日，茨城縣土浦市發生了一起令人震驚的家庭悲劇。31歲的山口裕利因涉嫌未能履行父親的監護責任，導致自己2歲的次子葵衣（Aoi）在家中的洗衣機內掉落並窒息死亡，已被警方逮捕。



事件發生後，公眾對父母的監護責任提出了嚴肅質疑，山口裕利的行為無疑引發了社會對兒童安全與家庭責任的廣泛討論。

這起悲劇發生在茨城縣霞浦市的山口家公寓內。山口裕利與妻子和孩子一同居住。（YouTube@FNNプライムオンライン）

兒子掉入洗衣機 他竟無動於衷20分鐘 最終孩兒因窒息死：

+ 5

這起悲劇發生在茨城縣霞浦市的山口家公寓內。山口裕利與妻子和孩子一同居住。事件發生時，山口裕利的妻子正在外面工作，家中僅剩下山口裕利和葵衣。家中的洗衣機是一台即將被丟棄的舊設備，由於長期未使用，暫時被放置在兒童房內。

日本的家庭中，許多洗衣機仍然使用傳統的頂部開口設計（上置式洗衣機），這種類型的洗衣機深度通常達到90cm左右，對於一個年僅2歲的孩子來說，掉進這樣一個設備中是極其危險的。

示意圖（Unsplash@Avi Richards）

當葵衣在房間裏玩耍時，不幸掉進了這台洗衣機。雖然洗衣機未接通電源，因此沒有電氣危險，但葵衣的身體處於洗衣機內時，頭部朝下，導致窒息。洗衣機的深度和空間限制了葵衣自救的能力，使得他無法呼吸並最終死亡。

令人震驚的是，山口裕利在得知葵衣掉入洗衣機後，並未採取任何緊急救援措施。相反，他選擇了離開孩子所在的房間，並放任葵衣長時間處於困境中。

警方表示，山口裕利在接下來的20分鐘內並未向任何人求助，也沒有做出任何施救行動。當他最終撥打了急救電話時，已經為時已晚，葵衣已經停止了呼吸。

這一行為引發了社會對家庭監護責任的廣泛關注。作為父親，山口裕利顯然未能履行自己的監護責任。在日本社會，家庭責任和父母對孩子的安全義務被視為最基本的責任，許多人對此事件感到震驚和憤慨。警方目前正在進一步調查山口裕利未能及時救助孩子的動機和原因。

日本社會一直強調父母對孩子的全面監護責任，尤其在公共安全和兒童保護方面。事件發生後，社會各界開始討論父母在日常生活中對孩子的安全意識，以及如何建立更加完善的兒童安全監護機制。儘管日本的兒童保護體系在全球範圍內被認為相對健全，但這類悲劇仍然表明，家長的疏忽和忽視仍然可能對孩子的生命安全造成威脅。

更深層次的反思是，這起事件也暴露了現代年輕父母在生活經驗上的匱乏與漫不經心。在高壓的社會環境下，很多年輕父母忙於事業，疏於日常的育兒細節，未能及時掌握孩子的成長需求與潛在危險。與老一輩父母相比，許多現代年輕父母由於缺乏傳統的家庭教育和生活經驗，可能會忽視一些看似不起眼，但卻至關重要的細節。這種輕視可能導致父母在面對突發事故時的遲疑和反應不力，最終付出慘痛代價。

目前警方仍在繼續調查山口裕利未能救助葵衣的具體原因，是否存在家庭內部的其他問題或動機尚未揭曉。而家中洗衣機是否成為葵衣不幸掉落的直接原因，仍是調查的一個重要方面。通過進一步的調查，希望能夠更清晰地釐清事件的真相，併為社會提供更有價值的反思……

延伸閲讀：男童日本幼稚園噎蕉變植物人 終生卧牀抽痰維生 後續令媽媽更嬲

+ 5

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】