美國女飛行員失蹤89年　衛星照現神秘黑影　探險隊遠赴荒島解密

一架飛機，連同2名機組人員，在太平洋上空消失近89年，至今生死成謎。1937年，美國傳奇女飛行員埃爾哈特（Amelia Earhart）挑戰環球飛行，卻在航程中離奇失蹤，成為航空史上最著名的懸案之一。



美國傳奇女飛行員埃爾哈特1937年挑戰環球飛行，卻在飛越太平洋期間神秘失蹤，至今下落不明。（Purdue University圖片）

直至2020年，一名研究者在衛星照片中發現疑似飛機殘骸的神秘黑影，令多年懸案重現曙光。今年10月，一支17人探險隊耗資約90萬美元（約700萬港元），遠赴太平洋無人荒島尋找真相。經歷長途航行、狂風巨浪，眾人終於找到目標，調查結果卻出乎所有人意料。



1937年最後一通無線電 傳奇女飛行員從此消失

1937年7月2日，39歲的埃爾哈特坐在駕駛艙內，準備完成環球飛行的重要一程。這位享譽國際的女飛行員，早於1932年已成為首位獨自飛越大西洋的女性。當時她希望挑戰更艱難的環球飛行路線，沿接近赤道的航道繞地球一圈。

當日，她與導航員努南（Fred Noonan）駕駛洛歇Electra 10-E（Lockheed Electra 10-E）雙引擎飛機，從巴布亞新幾內亞萊城出發，準備飛往太平洋中央的豪蘭島（Howland Island）。

然而，這趟飛行卻成為兩人的最後旅程。



埃爾哈特於1932年成為首位獨自飛越大西洋的女性。（Purdue University圖片）

豪蘭島面積只有約2.6平方公里，在茫茫大海中猶如滄海一粟。即使經驗豐富的飛行員，要在沒有現代衛星導航技術的年代準確找到它，也絕非易事。

美國海岸防衛隊船隻「伊塔斯卡號」（Itasca）早已在附近等候，準備透過無線電協助定位。

可是，飛機始終沒有出現。

據《國家地理》整理的通訊紀錄，埃爾哈特曾向船上人員發出訊息：「我們應該就在你們附近，卻看不到你們……燃油快耗盡了。」約1小時後，她再次傳來訊息，表示飛機正沿着157度至337度的航線飛行，並向南北方向搜索。

這是她最後一段獲確認的無線電通訊。



此後，埃爾哈特、努南與飛機彷彿從世上消失。美國隨即展開大規模海空搜索，連續2星期搜尋相當於美國得州面積的廣闊海域，卻始終找不到任何確切下落

埃爾哈特其後挑戰環球飛行，卻在39歲時與導航員雙雙失蹤。（Purdue University圖片）

荒島曾發現神秘骸骨 失蹤飛機可能藏在潟湖？

埃爾哈特究竟去了哪裏？



多年來，外界提出各種推測，其中一個最受關注的假說，認為飛機未必直接墜入深海，而是偏離原定航道後，抵達豪蘭島東南約640公里的尼庫馬羅羅島（Nikumaroro）。這座隸屬太平洋島國基里巴斯（Kiribati）的環礁，如今已無人居住。

支持「荒島求生說」的研究者推測，埃爾哈特與努南可能曾成功降落在退潮時露出的礁盤上，卻因海水上漲，令飛機被沖走，兩人最終受困荒島。而島上過去的一些發現，更讓這個推測充滿懸念。

1940年，島上曾發現13塊人類骨骼，並送往斐濟檢驗。遺憾的是，這批骨骼其後不知所終，現代研究者只能依靠當年的測量紀錄重新分析。2018年，有學者提出，骨骼尺寸與埃爾哈特的身形相符，但無法確認兩者有直接關係。

此外，考古人員多年來亦在島上找到鞋子、化妝瓶碎片、小刀和化妝鏡殘件等物品，部分可追溯至1930年代。這些發現始終不足以證明埃爾哈特曾經登島，卻令一批研究者相信，島上可能隱藏着更多線索。

2020年衛星照片驚現黑影 疑似失蹤飛機終露蹤？

轉機出現在2020年。



研究人員翻查尼庫馬羅羅島衛星影像，發現潟湖內出現形似飛機殘骸的神秘黑影，懷疑與埃爾哈特失蹤事件有關。（Purdue University圖片）

當時，業餘研究者阿什莫爾（Michael Ashmore）透過網上地圖翻看尼庫馬羅羅島的衛星影像，意外發現潟湖內一個奇怪物體。照片中，碧綠的海水下隱約出現一個黑色圓弧，旁邊伸出幾條線條，輪廓竟有幾分像飛機機身。

難道這就是失蹤83年的洛歇飛機？



衛星影像中被稱為「塔拉亞物體」的神秘黑影，曾令研究人員相信，失蹤多年的飛機可能仍藏於荒島潟湖之中。（Purdue University圖片）

阿什莫爾隨即向研究團體提供影像，物體亦被稱為「塔拉亞物體」（Taraia Object）。考古研究機構Archaeological Legacy Institute負責人佩蒂格魯（Rick Pettigrew）對此深感興趣。他與團隊進一步翻查衛星照片，發現這個神秘物體早於2015年4月的影像中已經出現。

更引人注意的是，當年3月，熱帶氣旋帕姆（Cyclone Pam）曾吹襲該地區。研究者推測，風暴可能沖走覆蓋物體的沉積物，令隱藏多年的殘骸重新暴露。佩蒂格魯相信，如果飛機當年曾降落環礁，其後被潮水捲入潟湖，機身便有可能一直埋藏在塔拉亞半島附近。

這張照片，似乎為沉寂多年的懸案帶來突破。



普渡大學重尋昔日飛機 17人耗資700萬港元遠征

這次搜索還有一段特殊淵源。



埃爾哈特生前曾在美國普渡大學（Purdue University）擔任職業及航空顧問，1936年，校方研究基金為她提供約4.7萬美元，協助購買一架先進的洛歇Electra飛機。她將這架配備遠程飛行設備的飛機稱為「飛行實驗室」，原本打算完成環球飛行後，交回普渡大學繼續研究。

誰料飛機一去不返。



埃爾哈特生前曾在美國普渡大學（Purdue University）擔任職業及航空顧問。（Purdue University圖片）

相隔近90年，當年的飛機再度成為普渡大學關注的對象。今年10月，普渡大學、普渡研究基金會及考古研究機構聯手組成17人探險隊，成員包括海洋考古學家、技術專家、基里巴斯政府代表，以及2名曾參與太空飛行的大學校友。

美國普渡大學（Purdue University）探險團隊合照。（Purdue University圖片）

據路透社報道，整項探險耗資約90萬美元。10月7日，隊員從基里巴斯首都塔拉瓦（Tarawa）出發，乘船航行5日，終於在10月12日抵達尼庫馬羅羅島附近，翌日正式登島。島上沒有可供大型船隻停泊的碼頭，四周被礁石包圍。隊員必須轉乘小艇，穿過狹窄水道，在海浪間尋找登岸機會。

登島後，眾人還要穿越茂密樹林，清理被植物及椰子覆蓋的小徑，才能抵達潟湖。由於島上有體型巨大的椰子蟹，隊員入夜後主要返回停泊外海的船隻休息。多年搜尋的希望，如今彷彿近在眼前。

科研人員抵達荒島後，隨即展開實地勘察。（Purdue University圖片）

狂風巨浪令搜索停頓3日 探險隊決定延長行程

10月14日，探險隊正式在潟湖展開水下調查。



根據普渡大學官方發布的調查公報，海洋考古學家使用側掃聲納及磁力探測儀，試圖找出沉積物下方是否藏着飛機結構，以及機身鋼索等含鐵金屬零件。初步調查確實確認目標區域存在物體，但儀器未能找到支持飛機殘骸假說的金屬證據。

島嶼附近海況突然惡化，狂風與巨浪令小艇無法安全登岸。探險隊連續3日被困船上，原定調查期限亦逐漸逼近。根據普渡大學公布的紀錄，當時海面不但出現大浪，更伴隨強風，隊員若要穿越狹窄水道登島，將面臨相當風險。直到10月18日，天氣終於好轉，探險隊得以再次登岸，完成關鍵的實地調查。

探險隊遠赴太平洋荒島尋找飛機，期間遭遇惡劣天氣，狂風巨浪令隊員連續3日無法登岸工作。（Purdue University圖片）

疑似飛機殘骸竟是樹木 「金屬反光」另有原因

答案，卻令尋機希望再次落空。



根據普渡大學10月19日當地時間公布的調查結果，衛星照片中形似飛機的神秘物體，極可能只是一批被海水沖到沙洲的大型樹木。

原來，當探險隊抵達現場時，大部分物體早已碎裂或被海水沖走，只剩下一段呈Y字形的殘餘部分，與昔日衛星照片中的輪廓已大不相同。至於過去被認為可能是金屬機身的閃亮表面，實際上與物體表面的碳酸鹽覆層有關。現場其他物件亦覆蓋着由珊瑚砂等物質形成的閃亮硬化層。

科研儀器同樣沒有發現能夠證明目標物體屬於飛機的金屬證據。



換言之，這個令研究者多年來充滿期待、甚至促成一場遠洋探險的神秘黑影，最終很可能只是一堆被海浪沖來的樹木。佩蒂格魯承認，調查未能找到失蹤飛機，但強調團隊已完成辨認「塔拉亞物體」的目標。

普渡大學法律總顧問舒爾茨（Steve Schultz）亦表示，團隊出發是為了驗證假說，而不是保證找到預期的結果。他認為，即使答案令人失望，這趟旅程仍帶來新的研究發現。

探險隊在尼庫馬羅羅島潟湖展開水下搜索，利用專業探測儀器尋找可能埋藏於沉積物下的飛機殘骸。（Purdue University圖片）

更意外的是 最初發現黑影的人早已推翻自己推測

據《國家地理》10月2日刊出的專題報道，當年首先在衛星照片發現神秘黑影的阿什莫爾，其實早已不再相信那是飛機。

他甚至在個人研究網站，把最初那張曾引起關注的衛星照片，加上一個醒目的紅色標籤——「Debunked」（已被推翻）。

旁邊還放着另一張形狀相似的影像，註明是2015年拍攝的樹木。

事實上，部分長期研究埃爾哈特失蹤案的專家，早已質疑該物體尺寸太小、形狀不符，更認為它可能是一棵倒下的棕櫚樹或露兜樹。然而，其他研究者仍希望親身到場確認，最終促成今次遠征。

這並非尋找埃爾哈特飛機首次出現誤判。2024年，深海探測公司Deep Sea Vision曾宣布透過聲納發現疑似失蹤飛機的物體，後來證實只是一處天然岩石構造。

探險隊最終發現，衛星照片中疑似飛機殘骸的物體極可能只是一批被海水沖來的樹木，令尋機希望再次落空。（Purdue University圖片）

89年世紀懸案仍未破解 新發現30吋鋼管待研究

不過，今次探險亦非完全沒有收穫。



根據普渡大學資料，隊員在塔拉亞半島附近潟湖找到一根約30吋長的鋼管，以及其他有待研究的物件。研究人員將繼續分析，但目前未有證據證實它們與埃爾哈特失蹤飛機有關。

儘管最新調查排除了「塔拉亞物體」是飛機殘骸的可能性，卻不代表埃爾哈特從未抵達尼庫馬羅羅島。至於她究竟是在接近豪蘭島時耗盡燃油墜海，還是成功降落偏遠環礁，至今仍未有定論。普渡大學表示，仍會繼續尋找答案。

1937年7月2日，埃爾哈特最後一次透過無線電與外界聯絡。當時，她距離原定目的地可能已經不遠，卻始終找不到那座小島。89年後，研究者終於揭開其中一個神秘黑影的真面目，卻依然不知道埃爾哈特與努南最後去了哪裏。

那架原本打算在環球飛行後交回普渡大學的飛機，至今仍未回來。



（普渡大學）