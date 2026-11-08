酒家吃長腳蟹防掉包絕招？食客教路秤重後做兩行動　上枱證獲原蟹

又踏入吃長腳蟹的最佳季節，不少人吃貴價海鮮都會擔心不幸遇上不良商家，秤重後被掉包成另1隻平價蟹。有食客近日就於網上分享在上水1間酒家吃價值1,115.4元清蒸阿拉斯加長腳蟹的經驗，教路秤重後入廚房清蒸前，要先拍照及扭斷蟹腳作記號，上枱後再對比照片，最後成功證實沒被掉包，帖文隨即引起網民熱議。



有食客近日於網上分享，在上水1間酒家吃價值1,115.4元清蒸阿拉斯加長腳蟹的經驗。（Threads@i_snow_nobody）

該食客於Threads發文發相分享，「Threads學到真嘢，去食長腳蟹要影相+斷腳（對唔住啦，蟹）」，目的為防止商家掉包另1隻蟹，「我淨係扭咗少少，有啲人扭成隻腳」，幸最後證實沒被掉包。

吃長腳蟹防掉包 食客教路：拍照+扭斷腳

單據照片見到，他們一行人光顧上水1間酒家，點了1隻78兩清蒸阿拉斯加長腳蟹，酒家以每兩14.3元計算，即該隻蟹價值1,115.4元。樓主說，「好過自己去街市買嚟蒸，重點唔使洗碗」。

他們一行人點了1隻78兩清蒸阿拉斯加長腳蟹，酒家以每兩14.3元計算，即該隻蟹價值1,115.4元。（Threads@i_snow_nobody）

該食客教路秤重後入廚房清蒸前，要先拍照及扭斷蟹腳作記號。（Threads@i_snow_nobody）

上枱後樓主再對比照片，最後成功證實沒被調包。（Threads@i_snow_nobody）

網民：大酒家不會特意換蟹欺騙消費者

「我真心覺得，咁大間嘢邊會特登搞換蟹，咁多人叫，蒸錯蟹就真心可能。當然，即使係做錯，都會為消費者帶來損失，不能接受」



樓主分享在酒家吃78兩長腳蟹的價錢，認為「好過自己去街市買嚟蒸，重點唔使洗碗」。（Threads@i_snow_nobody）

試過被掉包網民：拍照扭斷腳求安心

「我真心覺得，如果你試過幾次俾人掉包，你都會咁做。我之前食（試過）掉包隻死蟹，唔好話千幾二千1隻蟹，幾百蚊嘅魚都經常俾人換」



「聽得太多會掉包，驚俾人呃，有時寧願自己買1隻返屋企慢慢食，早兩日我都買咗，隻蟹我起完肉，到今日都仲食緊」



網民擔憂連膠牌蒸有食安風險

另有網民擔心連膠牌蒸會產生食物安全風險：

「係咪食用級膠牌？拎埋去蒸，扭斷啲腳認住啲釘算」



「最好每隻（蟹）酒樓磅好貼上價錢牌任揀，蒸完個價錢牌仲喺度」



（Threads@i_snow_nobody）