沙田火鍋店食蝦滑　咬出異物揭內藏金屬窩釘　網民斥離譜籲報食環

打邊爐吃蝦滑竟然吃出釘？有食客在網上群組發文，指光顧沙田某間老字號食店吃火鍋，但吃蝦滑途中咬出異物，吐出驚見內藏1顆金屬釘子，她向職員反映後，該碟蝦滑獲得免單。不過網民認為事件離譜，「嚟食飯啫，想謀殺呀？」建議樓主向食環署舉報，「老人家食到就大鑊」。



有食客光顧沙田某老字號火鍋店，吃蝦滑途中咬出異物，吐出驚見內藏金屬釘子。（《破風》劇照）

沙田老字號食店打邊爐食蝦滑 咬出金屬異物釘頭

該女食客於周二（20日）在facebook群組「沙田之友 (Shatin Fans)」發帖，表示在沙田瀝源邨某間老字號的食店吃火鍋，但進食途中「食到蝦滑入面有粒窩釘」。

從樓主上傳相片可見，她當時用湯匙盛起咬開一半蝦滑，發現1顆銀色呈空心的圓形金屬釘頭，疑似被嵌入蝦滑內，幸好她及時察覺異物即時吐出，才沒有吞下肚。

樓主吃蝦滑時咬到異物，吐出發現1顆空心的圓形金屬釘頭疑似被嵌入蝦滑內。（「fb＠沙田之友 」圖片）

網民斥離譜：報食環啦

網民紛紛批評離譜，建議樓主向食環署舉報，有人則揶揄「老細，你隻蝦有重金屬喎」。

「嚟食飯啫，想謀殺呀？」



「我以為魚眼」



「老人家食到就大鑊！牙都甩」



「可能係啲煲蓋嗰啲甩出來？」



食客向職員反映 該碟蝦滑獲免單

另有留言關注涉事食店後續的處理方法，「有冇同店家反映呀？」、「佢哋點樣處理？」樓主回覆網民表示，當時有即場向食肆的員工反映，形容「跟住佢咪收走晒囉」 ；最終該碟蝦滑獲得免單。

當時同職員反映，職員收走咗碟蝦滑及無收碟蝦滑錢 事主回覆

食肆用膳發現有異物 可致電或電郵向食環署舉報

根據政府1823網頁顯示，如市民在食肆用膳時發現食物不潔、有異物、或不宜食用，可致電食環署24小時熱線2868 0000 (由1823代為接聽)，交由食環署當值的衞生督察處理。衞生督察會聯絡投訴人，並會同時告知投訴人應如何處理証物。

另外，市民亦可將相關資料，如照片、收據、事發時間地點等等，以電郵傳送至enquiries@fehd.gov.hk，向食環署作出舉報。署方作出初步調查後，食環署食物監察及管制科會在需要時聯絡投訴人，如食肆觸犯衞生法例，會遭受檢控。



（facebook＠沙田之友 (Shatin Fans)）