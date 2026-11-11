28歲男狂食雞肉丸練胸肌　雙乳異常隆起下垂　就醫確診男性女乳症

追求線條是不少健身愛好者的目標，然而過度依賴單一食品恐帶來意想不到的健康風險。內地1名28歲男子為了練出發達胸肌，長期過度食用減脂雞肉丸，未料胸部非但沒有變結實，反而異常隆起，線條圓潤下垂宛如女性乳房，就醫後確診為「男性女乳症」（俗稱肥仔胸），最終須接受微創手術切除增生乳腺及抽脂。醫生亦提醒，攝取蛋白質應以天然未加工食材為主，切忌長期側重單一加工代餐食品。



河南1名28歲楊姓男子平時十分重視身材管理，平日除了規律前往健身房運動，亦對飲食極度嚴格。（AI生成圖片）

長期依賴代餐雞肉丸 健身男胸部異常隆起

據《廣東廣播電視台》報道，河南1名28歲楊姓男子平時十分重視身材管理，平日除了規律前往健身房運動，亦對飲食極度嚴格。為了省時並精準控制蛋白質攝取量，他長期大量食用市面上熱銷的「高蛋白低脂減脂雞肉丸」，甚至將其視為日常主要營養來源。

持續食用一段時間後，男子胸部開始出現異常肥大，起初他以為是肌肉增長帶來的視覺效果，直到胸部線條越來越圓潤並伴隨下垂，男子才驚覺不妙並前往鄭州人民醫院求診。

為了省時並精準控制蛋白質攝取量，他長期大量食用市面上熱銷的「高蛋白低脂減脂雞肉丸」，甚至將其視為日常主要營養來源。（AI生成圖片）

醫學檢查確診男性女乳症 接受手術切除增生組織

院方為男子安排超聲波及荷爾蒙水平檢查後，確診患上「男性乳房發育症」，即體內男性乳腺組織出現異常增生。主診醫生指出，男性乳房發育主要與體內雌激素及雄性激素比例失衡有關。

醫生解釋，部分市售加工肉品若含有外源性荷爾蒙物質，理論上可能干擾內分泌系統；但目前無法單憑食用雞肉丸，直接斷定為發病的唯一原因。由於男子胸部組織增生情況明顯，醫生最終安排了內視鏡乳腺切除手術，並配合抽脂技術改善胸部外觀。

持續食用一段時間後，男子胸部開始出現異常肥大，起初他以為是肌肉增長帶來的視覺效果，直到胸部線條越來越圓潤並伴隨下垂，男子才驚覺不妙並前往鄭州人民醫院求診。（AI生成圖片）

醫生：避免長期側重單一加工食品

醫生提醒廣大健身人士，攝取蛋白質應以雞胸肉、雞蛋、魚肉等天然未加工原型食物為首選，切忌長期側重單一加工代餐食品；在選購代餐食品時，亦應仔細查閱產品成分標籤、原料來源及製造商資訊。若發現身體出現異常腫大或不明變化，應及早求醫釐清成因，以免錯失最佳治療時機。

（《廣東廣播電視台》）