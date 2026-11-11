【港鐵／帶狗搭港鐵】這樣對待狗隻也太離譜了吧！本港社交平台Threads瘋傳影片，顯示港鐵東鐵綫駛往大圍站的列車車廂內，有1名大媽以環保袋盛載狗隻，其間狗隻不斷掙扎發出淒慘叫聲，目擊者直指「聽到都覺得好慘，隻狗一定好驚」。目擊者又透露，大媽之後站在屯門方向屯馬綫月台，他則向港鐵職員舉報。



影片震撼網民，紛紛斥責大媽離譜，「唔係寵物袋！（環保袋）又冇透氣，實唔係主人，水都冇啖」、「殘酷對待動物，拉得」。也有網民列出3大疑點，懷疑是否走私狗隻，「要舉報，狗狗好慘，勁驚」。



本港社交平台Threads瘋傳影片，顯示港鐵東鐵綫駛往大圍站的列車車廂內，有1名大媽以環保袋盛載狗隻，其間狗隻不斷掙扎發出淒慘叫聲。（Threads@ecnerwal_06）

「喺粉嶺搭到大圍，隻狗叫到好淒涼，聽到都覺得好慘， 隻狗一定好驚」。有乘客於11月10日在Threads發布影片，顯示有1名大媽疑似違規帶同狗隻乘搭港鐵東鐵綫列車從粉嶺站到大圍站，其間狗隻發出淒涼叫聲，令樓主感到擔憂。

【影片直擊】東鐵綫大媽環保袋裝狗 伸手拍打傳淒慘吠叫全過程

影片長25秒，看到當時車廂內仍有不少空位，但該大媽一直站在車門邊，狀甚「閃縮」。大媽帶着至少2個環保袋，並把手伸進其中1個環保袋，袋中同時傳出疑似狗隻淒慘吠聲。

該大媽一直站在車門邊，狀甚「閃縮」。大媽帶着至少2個環保袋，並把手伸進其中1個環保袋，袋中同時傳出疑似狗隻淒慘吠聲。（Threads@ecnerwal_06）

該大媽一直站在車門邊，狀甚「閃縮」。大媽帶着至少2個環保袋，並把手伸進其中1個環保袋，袋中同時傳出疑似狗隻淒慘吠聲。（Threads@ecnerwal_06）

該大媽一直站在車門邊，狀甚「閃縮」。大媽帶着至少2個環保袋，並把手伸進其中1個環保袋，袋中同時傳出疑似狗隻淒慘吠聲。（Threads@ecnerwal_06）

見狗隻叫聲不停，大媽打開環保袋張望，手部做出激烈動作，疑似在拍打狗隻；隨後大媽轉移視線望向遠方裝作若無其事，但手部繼續放在袋內有激烈動作。影片至此結束。

目擊者揭後續轉車經過

樓主補充，大媽之後站在屯門方向屯馬綫月台，他則把事件告訴港鐵職員。樓主又強調，「我自己就唔反對寵物搭地鐵嘅，不過現行嘅制度係唔得都要遵守返，最主要係隻狗仔叫到好慘，幾乎叫足全程，然後個女人係咁拍佢」。

樓主補充，大媽之後站在屯門方向屯馬綫月台，他則把事件告訴港鐵職員。（Threads@ecnerwal_06）

網民批殘酷對待動物

網民看過影片嘩然，紛紛批評大媽離譜：

「殘酷對待動物，拉得」



「隻狗勁驚，唉，希望佢真係為咗慳的士錢、平時係個好主人啦」



網民列3疑點懷疑走私狗隻

不過除了批評虐待動物，網民亦列出3個疑點懷疑大媽是否「走私狗隻」，包括「裝備極不合理」、「神態心虛」，以及「疑不只1隻狗隻」：

「走私狗？自己養點可能唔用好啲嘅寵物袋，明知隻狗咁樣好辛苦唔舒服！睇佢面紅頸紅到咁一定好驚俾人發現，做咗虧心事！」



「正常人都唔會用環保袋裝住動物吧……唔係寵物袋！又冇透氣 ，實唔係主人，水都冇啖」



「似走私喎，真係狗主偷偷地坐地鐵都唔會用環保袋袋住啦」



「佢另外個袋都郁㗎，兩袋可能全部都係狗B，一定唔係好意圖，有冇人舉報下佢？」



「要舉報，狗狗好慘，勁驚，個女人勁心虛同緊張」



「唔止佢伸手入去嗰個袋，另一個孭上膊嘅環保袋裏面都應該係狗仔／小動物，我好似見到有郁，極大可能係走私！」



港鐵攜帶狗隻規定

無論如何，目前攜帶狗隻進入港鐵有明確規定及限制。根據《港鐵附例》第28條，除港鐵公司行使其絕對酌情決定權許可或准許者外，任何人不得將任何動物或其他禽畜帶進或帶上鐵路處所任何部份（陪同失明人的引路犬（導盲犬）不在此限），違者最高罰款2,000元。

殘酷對待動物可罰款20萬港元及監禁3年

而殘酷對待動物屬嚴重罪行。根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，殘酷對待動物行為包括殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，一經定罪，最高可罰款200,000港元及監禁3年。