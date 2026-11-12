輪椅婆婆上九巴卡斜板　一度站起身惹質疑　網民：長者行唔到太耐

社會應多點關愛與體諒，而非充滿戾氣與批評。近日網上流傳影片，有婆婆駕駛電動輪椅上九巴時，輪椅疑未夠衝力，卡在斜板上，輪椅車輪更向右差點衝出斜板，婆婆情急下一度站起又坐下，似想着用腳行走上巴士，身後有名穿白色上衣的候車男乘客見狀幫忙推輪椅，婆婆終成功上車。



婆婆一度能站起來的畫面引來網民熱議，有人質疑「扮傷殘」、「現神蹟」、「佢其實大髀幾好力，前高後低都可以輕鬆企直」、「根本行到喺度要人招呼佢」。有網民就解釋有需要坐輪椅的人並非全是下半身癱瘓的人，有機會是腰椎痛、肌無力、心肺功能衰退等原因，「真係一定要企唔到行唔到先坐輪椅？人哋可能因為痛症行唔得耐，一段片就斷定人哋扮傷殘，積下陰德啦」、「中立啲來講，講真好多坐輪椅都行得，只係年齡老了，行唔到太耐，加本身有疾病」。



有自稱認識婆婆的網民表示，婆婆今年已87歲高齡，「膝蓋退化疼痛但未能做手術，雖然佢可以站立同行幾步，但行得遠一點都依靠坐輪椅」，希望網民若不清楚情況，就不要胡亂批評。



影片見到，婆婆駕駛電動輪椅上九巴。（facebook@Benedict Bueno）

目擊事件的九巴乘客於facebook分享影片，見到1名婆婆正駕駛電動輪椅登上64K線往大埔墟站的九巴，女車長放了輪椅斜板在行人路上，惟輪椅疑未夠衝力，卡在斜板上，再用力時輪椅車輪更向右差點衝出斜板，女車長立即扶着輪椅以防翻側。

輪椅婆婆上九巴卡斜板 一度站起身惹質疑

隨後，婆婆情急下竟一度站起身，待旁邊的人調整好輪椅方向後再坐下，身後有名穿白色上衣的候車男乘客幫忙推輪椅入車廂，婆婆終成功上車，女車長揚手示意感謝。

輪椅疑未夠衝力，卡在斜板上。（facebook@Benedict Bueno）

再用力時輪椅車輪更向右差點衝出斜板。（facebook@Benedict Bueno）

有目擊乘客質疑婆婆「扮傷殘」：起身推車去輪椅位

「佢行得走得呀，最經典最好笑就係佢上咗車之後會起身推架車去輪椅位，跟住坐番落張輪椅度，到咗總站又要司機落板，但佢又控制唔到部輪椅，險象環生！」



婆婆情急下一度站起又坐下。（facebook@Benedict Bueno）

婆婆情急下一度站起又坐下。（facebook@Benedict Bueno）

自稱認識婆婆者籲體諒：膝蓋退化疼痛但未能做手術

「呢位長者已經超過85歲，膝蓋退化疼痛但未能做手術，雖然佢可以站立同行幾步，但行得遠一點都依靠坐輪椅，請各位唔好咁無知，如果你覺得佢駕駛方法有問題，請上前幫佢，而唔係畀把口批評！」



「其實呢個婆婆有三高，心臟做過手術，加咗個心臟起搏器，關節疼痛退化，有啲人唔知道，喺度亂噏廿四，就叫做不知所謂，一啲同情心都無，請不要亂咁批評人，誰人沒有病啊，要清楚人哋的事情，才去批評，積下口德好冇。（婆婆今年87歲啦！）」



身後有名穿白色上衣的候車男乘客見狀幫忙推輪椅，婆婆終成功上車。（facebook@Benedict Bueno）

女車長揚手示意感謝幫忙的白衣男乘客。（facebook@Benedict Bueno）

網民指坐輪椅不一定完全不能走動：可以用同理心去待人嗎？

「輪椅係幫『行動不便』嘅人，唔係一定要『唔行得』，好多人膝頭哥行幾步就好痛」



「好多老人或肌肉退化，腳無力，所以用輪椅代步」



「唔單止身體上嘅問題，心肺功能有問題，行得多會唔夠氣，都需要坐輪椅，無知真係好恐怖」



「其實坐骨神經痛都會影響到，佢腰痛可能令腳冇力都會坐輪椅，坐輪椅唔一定係腳傷殘或者斷腳先坐得，可以用同理心去待人嗎？」



「其實好多殘疾人士係耐力唔夠，唔係行唔到，如果佢出街佢可能係行到10分鐘就要坐，好明顯佢輪椅上面有士的（拐杖），唔係扮嘢，而且佢揸架輪椅係唔順手，佢可能係新手，或者復康人士，佢起身都係代表佢怕畀到麻煩人哋，想自己行上去，我覺得大家唔好惡性去攻擊人哋，佢殘疾並唔代表佢想，佢都需要時間去適應」



「所以話人扮嘢嗰啲人，因為佢屋企人無人坐輪椅，唔知坐輪椅係一件好麻煩的事。行商場，坐住輪椅要等電梯，等好耐都入唔到，而且坐輪椅有時仲要兜1個大圈先去到門口或電梯」



輪椅婆婆終成功上車。（facebook@Benedict Bueno）

網民建議車長降低車頭、勿停太近行人路

「博愛醫院呢個站真係唔方便輪椅上落，又斜路又係彎位」



「不過睇到一個問題，有時啲司機停得太埋，斜板太斜，輪椅會好難上車的」



「我也是坐輪椅的，其實巴士要降低，電動輪椅上去是要少許衝力，衝咗上去要急停轉彎，個度好窄，要技巧，請體諒一下」



（facebook@Benedict Bueno）