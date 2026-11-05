深井小巴客滿上不到車！拐杖翁阻開出半小時遇理論　反駁：X你老X

公共交通工具尤其是小巴，一旦客滿，其他乘客只能等下一班車。今年11月5日Threads流傳一段影片和兩張照片，樓主指出事發同日傍晚6時15分左右，路線302小巴由深井豪景花園開出，「事因客滿，個阿伯上唔到小巴，所以報復性企車頭，阻住成車16人半粒鐘，仲惡過狗」。



從相關影像看到，該名拐杖翁戴上口罩，走出馬路站在車頭，樓主站在旁邊，一邊拍攝，一邊怒批「肯唔肯走？告X你，擺上網」、「死廢老」、「X街，攔X住部車，X你老X，報警」，拐杖翁中氣十足，反駁「你咩學校？死虧佬」、「X你老X」、「大家影」，甚至有樣學樣取出手機打算拍攝，而且靠近指罵樓主，樓主一度用手擋開，狠斥「唔好掂我」、「我影住你」，樓主照片亦顯示拐杖翁站在車頭用手機拍攝。



該名拐杖翁戴上口罩，走出馬路站在車頭。（Threads@chinggg.0925影片截圖）

樓主用文字指出，小巴司機一度見到拐杖翁離開車頭範圍，打算開車，但老翁「就即刻跑返去阻車」。

帖文引來許多網民熱議，批評拐杖翁行為過分，同時大讚樓主「做得好」：

「師兄好波」



「上唔到車就攬炒」



「乜X嘢學校事，關你廢老X事」



「無位上車，就算阻車都係無位」



「有時間阻人開車冇時間等下班車」



「完全冇後果，就算報警，最多只係抄身份證，沒有然後，佢大把時間同你磨」



拐杖翁中氣十足，反駁「你咩學校？死虧佬」、「X你老X」、「大家影」，而且靠近指罵樓主，樓主一度用手擋開。（Threads@chinggg.0925影片截圖）

根據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》第35(3)(a)(iv)條，任何人不得在沒有合法權限下，阻礙公共小巴司機將車輛駛離公共小巴站，違例者一經定罪，最高可被判罰款3,000元及監禁6個月。

拐杖翁爆粗怒罵「X你老X」。（Threads@chinggg.0925影片截圖）

另外，根據第374章《道路交通條例》第48條，任何行人在道路上疏忽地危害自己或他人的安全，即屬犯罪，最高可被判罰款2,000元。

拐杖翁爆粗怒罵「X你老X」。（Threads@chinggg.0925影片截圖）

（Threads@chinggg.0925）